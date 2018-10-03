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Çinli Otomotiv Üreticisi Dongfeng Motor 72 Bin Aracı Geri Çağırıyor

Çinli Otomotiv Üreticisi Dongfeng Motor 72 Bin Aracı Geri Çağırıyor

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:41
Çinli Otomotiv Üreticisi Dongfeng Motor 72 Bin Aracı Geri Çağırıyor

Çinli otomotiv üreticisi Dongfeng Motor'un, 72 bin 561 aracı, kontak kilidindeki bir kusurdan dolayı geri çağırdığı bildirildi.


Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, Dongfeng Motor'un 72 bin 561 aracı kontak kilidindeki bir kusurdan dolayı geri çağırdığı belirtildi.


Geri çağırma işleminin geçen yıl kasım ve mart ayları arasında üretilen Livina, Sylphy, New Lannia ve Qichen modellerini kapsadığı ve 12 Ekim’den itibaren başlayacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu kusurun güvenlik tehlikesi oluşturabileceği kaydedildi.


Dongfeng Motor’un kusurlu parçaların değişimlerini ücretsiz yapacağı kaydedildi.

Son Güncelleme: 03.10.2018 14:47
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