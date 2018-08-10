Çinli Müslümanlar cami yıkım kararını protesto etti

Çin'de Hui Müslümanlarından oluşan grup, Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin Veycou kasabasında yeni inşa edilen bir caminin yerel hükümet tarafından yıkılmak istenmesine tepki gösterdi.

Çinli Müslümanlar, yeni inşa edilen bir camiyi yıkmaya çalışan yerel hükümet aleyhine gösteri düzenledi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin Veycou kasabasında ülkenin Müslüman grupları arasında çoğunluğu oluşturan Hui Müslümanlarından yüzlercesi yerel hükümeti protesto etti.

İnşaat iznini taşımadığı gerekçesiyle yıkım kararı verildi

Veycou yerel hükümetinin, Çin Kültür Devrimi sırasında yıkılan, Çin mimarisinden izler taşıyan 600 yıllık bir caminin yerine inşa edilen ve yapımı geçen yıl tamamlanan Veycou Ulu Camii'nin gerekli yapı planı ve inşaat iznini taşımadığı gerekçesiyle bu ay başında yıkılacağına ilişkin bildiri yayımladığı belirtildi.

Veycou Ulu Camii İdare Komitesi'nin yerel hükümetin bildirisine uymazsa yıkımın kanuna göre zorla gerçekleştirileceği vurgulanan bildiride, komiteye tanınan sürenin dün sona ermesi sonrası yerel hükümetin harekete geçtiği kaydedildi.

Yıkım kararı protesto edildi

Buna karışılık yıkımını durdurmak isteyen yüzlerce Hui Müslümanının cami avlusu ve etrafında bir araya gelerek yıkımı protesto ettiği aktarıldı.

Protestoya ilişkin medyada yer alan fotoğraflarda, beyaz renkte inşa edilen caminin iki katlı, 4 minareli, 9 kubbeli olduğu görülüyor. Cami etrafında yer alan polis araçları dikkati çekiyor.

Bölgede bugüne kadar yapılan en büyük gösteri

Eylemin Ningşia'da bugüne kadar yapılan en büyük gösteri olduğu kaydedilirken, Veycou yerel hükümetiyle dini liderler arasında yapılan görüşmelerde caminin yıkılmaması ancak 8 kubbesinin kaldırılması konusunda anlaşıldığı vurgulandı.

Veycou yerel hükümetinin bu hareketi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkedeki dinleri Çin kültürüyle uyumlu hale getirmesi çağrısına bir cevap olarak yorumlanıyor.

Hui Müslümanları

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunuyor. Ayrıca bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.