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Çinli korsanlar ABD donanmasına ait verileri çaldı

Çinli bilgisayar korsanlarının, ABD Donanmasının çalıştığı üstlenici firmadan çok hassas güvenlik verileri çaldığı bildirildi.

Çinli korsanlar ABD donanmasına ait verileri çaldı

Çinli bilgisayar korsanlarının, ABD Donanmasının çalıştığı üstlenici firmadan çok hassas güvenlik verileri çaldığı bildirildi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 14:16
Çinli korsanlar ABD donanmasına ait verileri çaldı

Çinli bilgisayar korsanlarının, ABD Donanmasının çalıştığı üstlenici firmadan çok hassas güvenlik verileri çaldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Çin hükümetine bağlı korsanlar, denizaltı ve su altı cephaneliği geliştirilmesi konusunda araştırma yapan askeri bir kuruluşla bağlantısı bulunan üstlenici firmayı hedef aldı.

Amerikalı yetkililer, Washington Post'a yaptıkları açıklamada, çalınan veride, süpersonik füze projesi planlarının yer aldığını belirtirken, CBS News, korsan saldırılarının ocak ve şubat aylarında düzenlendiğini duyurdu.

Çalınan verinin, Deniz Ejderhası olarak bilinen projeyle ilgili materyali, denizaltı geliştirme biriminin elektronik savaş kütüphanesinde yer alan bilgiyi ve 2020 yılına kadar denizaltılara yerleştirilecek füzesavar sistemi planlarını içerdiği belirtildi.

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Konuyla ilgili olarak ABD Donanmasının Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile soruşturma yürüttüğü kaydedildi.

ESKİ İSTİHBARAT ÇALIŞANI MAHKUM OLDU

Bu arada ABD'de eski bir istihbarat çalışanı, Çinli bir ajana çok gizli belge vermekten mahkum oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Casusluk Yasası çerçevesinde suçlu bulunan 61 yaşındaki Kevin Mallory'nin cezasının 21 Eylül'de açıklanacağını ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini bildirdi.

 

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Son Güncelleme: 09.06.2018 17:39
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