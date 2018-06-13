Çinli Balıkçının Ağına Sıra dışı Balık Takıldı: Kafası Güvercin Gövdesi Sazan!

Çin'de bir balıkçı, iki canlı türünü andıran sıra dışı bir balık avladı. Gövdesi sazana benzeyen balığın kafası tamamen bir güvercini andırıyor.

Çin'de bir balıkçı, kafası güvercine benzerbalık avladı. Gövdesi sazana benzeyenbalığın kafası tamamenbir güvercini andırıyor.

Çin'li balıkçının avladığı sıra dışı balığın görüntüsü Youtube'da izlenme rekoru kırdı. Görenleri hayret düşüren balığın gövdesi pullu, ve gerçek bir balık görünümündeyken Kafası tüysüz bir güvercini andırıyor. Çevredekilerin yoğun ilgi gösterdiği balığın ağzı gaga şeklinde.

"RENGE BAKILIRSA SAZAN AİLESİNE AİT"

Videoya yorum yapan bazı internet kullanıcıları, renge bakılırsa balığın sazan ailesine ait olduğunu ama kafasının hiçbir tarife uymadığına dikkat çekiyor.