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Çinli Adam Vasiyeti Gereği Otomobiliyle Birlikte Gömüldü

Çin'de hayatını kaybeden araba sevdalısı adam, vasiyeti üzerine otomobilinin içinde toprağa gömüldü.

Çinli Adam Vasiyeti Gereği Otomobiliyle Birlikte Gömüldü

Çin'de hayatını kaybeden araba sevdalısı adam, vasiyeti üzerine otomobilinin içinde toprağa gömüldü.

04 Haziran 2018 Pazartesi 21:48
Çinli Adam Vasiyeti Gereği Otomobiliyle Birlikte Gömüldü

Çinli Adam Vasiyeti Gereği Otomobiliyle Birlikte Gömüldü

Çin'de hayatını kaybeden araba sevdalısı adam, vasiyeti üzerine otomobilinin içinde toprağa gömüldü.

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Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan ve araba tutkunu bir kişi, ölmesi halinde kendisinin otomobiliyle toprağa verilmesini vasiyet etti.

AİLESİ VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ

Çinli adam hayatını kaybettiğinde ise ailesi ve yakınları vasiyetini unutmadı ve adamı otomobilinin içinde toprağa gömdü. Çinli vatandaşın gömülme anı ise sosyal medya gündemine oturdu.

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