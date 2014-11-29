Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Saldırıda 15 Kişi Öldü

BOMBALI VE BIÇAKLI SALDIRIDA 4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, “SALDIRGAN” OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN 11 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Çin'in batısındaki Sincan Uygur Bölgesi'nde düzenlenen bombalı ve bıçaklı saldırıda 15 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şinhua ajansı, Şaçı kasabasında dün meydana gelen olayda, "aralarında 11 saldırganın bulunduğu 15 kişinin öldüğünü" duyurdu.

Yerel resmi haber portalı Tienşan ise bölge yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, bir grubun dün yerel saatle 13:30 sıralarında Şaçı kasabasında lokanta ve büfelerin yoğun olduğu pazar yerine getirdiği bombaları patlatarak, halka bıçak ve kasaturalarla saldırdığını öne sürdü. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, "saldırgan" olduğu savunulan 11 kişinin ise güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Yaralıların, civardaki hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlandığı kaydedildi. Polisin olay yerinde bulunan çok sayıda yanıcı ve patlayıcı madde ile kesici ve delici alete el koyduğu ifade edildi. Saldırının sebebi ve saldırganların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Şaçı kasabasında geçen temmuzda meydana gelen olaylarda 96 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Kaşgar Orta Halk Mahkemesi'nde görülen davada, saldırıları organize ettiği öne sürülen 27 kişiye idam cezası verilmişti. Olaylarda, Şaçı kasabasında saldırganların kesici ve yanıcı maddelerle mahalli devlet binaları ve polis karakollarını bastığı, yoldan geçen vasıtaları hedef aldığı iddia edilmişti. Olaylarda 31 aracın parçalandığı, 6 aracın ateşe verildiği öne sürülmüştü.

Pekin yönetimi, son dönemde bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken, "bölücü" olduğu iddia edilen kişilerin gözaltı ve yargılama süreçlerine ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıyor, sadece verilen cezalar resmi medya aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor.