Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Saldırıda 15 Kişi Öldü

Çin'in batısındaki Sincan Uygur Bölgesi'nde düzenlenen bombalı ve bıçaklı saldırıda 15 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Saldırıda 15 Kişi Öldü

Çin'in batısındaki Sincan Uygur Bölgesi'nde düzenlenen bombalı ve bıçaklı saldırıda 15 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

29 Kasım 2014 Cumartesi 12:32
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Saldırıda 15 Kişi Öldü
banner238

BOMBALI VE BIÇAKLI SALDIRIDA 4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, “SALDIRGAN” OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN 11 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ

 Çin'in batısındaki Sincan Uygur Bölgesi'nde düzenlenen bombalı ve bıçaklı saldırıda 15 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şinhua ajansı, Şaçı kasabasında dün meydana gelen olayda, "aralarında 11 saldırganın bulunduğu 15 kişinin öldüğünü" duyurdu.

Yerel resmi haber portalı Tienşan ise bölge yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, bir grubun dün yerel saatle 13:30 sıralarında Şaçı kasabasında lokanta ve büfelerin yoğun olduğu pazar yerine getirdiği bombaları patlatarak, halka bıçak ve kasaturalarla saldırdığını öne sürdü. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, "saldırgan" olduğu savunulan 11 kişinin ise güvenlik güçlerince vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Yaralıların, civardaki hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlandığı kaydedildi. Polisin olay yerinde bulunan çok sayıda yanıcı ve patlayıcı madde ile kesici ve delici alete el koyduğu ifade edildi. Saldırının sebebi ve saldırganların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Şaçı kasabasında geçen temmuzda meydana gelen olaylarda 96 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Kaşgar Orta Halk Mahkemesi'nde görülen davada, saldırıları organize ettiği öne sürülen 27 kişiye idam cezası verilmişti. Olaylarda, Şaçı kasabasında saldırganların kesici ve yanıcı maddelerle mahalli devlet binaları ve polis karakollarını bastığı, yoldan geçen vasıtaları hedef aldığı iddia edilmişti. Olaylarda 31 aracın parçalandığı, 6 aracın ateşe verildiği öne sürülmüştü.

Pekin yönetimi, son dönemde bölgedeki güvenlik önlemlerini artırırken, "bölücü" olduğu iddia edilen kişilerin gözaltı ve yargılama süreçlerine ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıyor, sadece verilen cezalar resmi medya aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim