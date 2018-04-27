Çin’den Kim İle Moon’un Görüşmesine Destek



Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in iki ülkenin sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde yaptığı tarihi görüşmeyi takdir ettiklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Kim ve Moon’un Panmunjom'daki askeri demarkasyon hattında el sıkışmasını tarihi bir an olarak niteledi.

"Güney Kore ve Kuzey Kore liderlerini attığı bu tarihi adımı alkışlıyoruz" ifadesine yer verenHua, iki liderin cesaret ve siyasi kararlarını takdir ettiklerini belirtti.

Moon ve Kim’in bir araya geldiği bu zirveden olumlu sonuçlar alınmasını dileyen Sözcü Hua, Panmunjom'daki tarihi zirvenin Kore Yarımadası'nın uzun dönemli istikrarı için yeni bir dönüm noktası olması temennisinde bulundu.



Hua, tüm sıkıntılara rağmen kardeşliğin ve dostluğun varlığını sürdürdüğünü belirterek, bir gülümseme ile intikam ve şükran borcunun unutulması çağrısında bulundu.Kore Yarımadası'nda 1950-53’teki savaşın barış anlaşması yerine ateşkes ile sonlanmasından dolayı teknik olarak savaş halinde bulunan iki ülkenin liderleri Kim ve Moon, Kuzey Kore ve Güney Kore’nin sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bu sabah yaptıkları görüşmede sıcak mesajlar vermişti.Kim ve Moon'un öğleden sonra devam eden görüşmelerinde de barış kararı çıkarken, yayınlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.İki ülke arasında Kuzey Kore lideri Kim’in yılbaşında yayımladığı ve görüşmelere kapı açan mesajından sonra taraflar arasında yapılan üst düzey görüşmeler, Kim ve Moon’un bugün zirve yapma kararı almasıyla sonuçlanmıştı.