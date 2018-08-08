banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96974
ALTIN
206.310
DOLAR
5.2864
STERLİN
6.8172
EURO
6.1338
Yarın 7,5 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Medvedev, KKTC’yi örnek gösterdi
MEDVEDEV, KKTC’Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Özcafer: ''Bu destan daima övünçle anılacaktır''
ÖZCAFER: “BU DESTAN DAİMA ÖVÜNÇLE...
Kanunsuz avlanma
KANUNSUZ AVLANMA
banner282
Flaş Haber
Kanunsuz avlanma
Kapat

Çin’den ABD’ye misilleme

Çin, ABD'nin 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına getirdiği vergilere karşı misilleme olarak, 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı.

Çin’den ABD’ye misilleme

Çin, ABD'nin 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına getirdiği vergilere karşı misilleme olarak, 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:34
Çin’den ABD’ye misilleme

Çin, ABD'nin 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına getirdiği vergilere karşı misilleme olarak, 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifeleri Komisyonundan yapılan açıklamada, 16 milyar dolar tutarındaki ithal ABD ürünlerine yüzde 25 ilave vergi getirilmesine karar verildiği belirtilerek, ilave vergi kararının 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ise Washington yönetiminin Çin mallarına makul olmayan yeni gümrük vergileri koyarak, ABD'nin kendi iç hukukunu uluslararası hukukun üzerinde tuttuğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Çin'in ABD'nin gümrük vergilerine yönelik karşı önlemler alacağına dikkat çekilerek, çoklu ticaret sistemini ve kendi yasal çıkarlarını koruyacağı kaydedildi.

ABD yönetimi bu sabah 16 milyar dolar tutarında Çinmenşeli ürüne yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin 23 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceğini açıklamış ve ürün listesini yayımlamıştı.

Washington yönetiminin listesinde motor yağı, etilen, vinil klorür, akrilik polimer ve yarı iletkenlere ilişkin 279 maddeye yer verilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump hafta başında 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına daha önce yüzde 10 olarak belirlenen gümrük tarifesinin yüzde 25’e çıkarılması talimatını vermiş, Pekin yönetimi de buna karşılık 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürüne yüzde 5 ila yüzde 25 tutarında ilave vergi getirmeye hazır oldukları cevabını vermişti.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞININ GELİŞİMİ

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart’ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington’ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.

ABD yönetimi ayrıca 22 Mart’ta Çin‘in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar dolar değerindeki bini aşkın Çin menşeli ürüne iki aşamalı olarak yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD’nin sadece Çin‘i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD’den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran’da Çin‘in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerinde ürüne daha yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Takvimler 6 Temmuz’u gösterdiğinde, ABD yönetimi, Çin‘den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800’den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

Çin yönetimi, Trump’ın tüm tehditlerine rağmen ABD’nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının “anında yürürlüğe girdiğini” duyurdu.

ABD’nin şimdiye kadar attığı korumacı ticaret adımlarına “kısasa kısas” yanıtlar veren Pekin yönetimi, Washington yönetimi ile birkaç defa ikili ziyaretler çerçevesinde ticaret savaşına çözüm bulmaya çalışmış ancak sonuç alınamamıştı. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rosie Huntington-Whiteley modaya uydu
Rosie Huntington-Whiteley modaya uydu
Güpegündüz çocuk parkında sevişen çifte ebeveynlerden meydan dayağı
Güpegündüz çocuk parkında sevişen çifte ebeveynlerden meydan dayağı
Endonezya’da 15 yıl boyunca bir mağarada esir tutulan kadın kurtarıldı
Endonezya’da 15 yıl boyunca bir mağarada esir tutulan kadın kurtarıldı
Suudi Arabistan'a göre krizin sorumlusu Kanada
Suudi Arabistan'a göre krizin sorumlusu Kanada
Guterres'in BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri adayı Bachelet
Guterres'in BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri adayı Bachelet
Eski ABD Başkanı Clinton'ın yazdığı roman milyon satıyor
Eski ABD Başkanı Clinton'ın yazdığı roman milyon satıyor
İsrail'den Gazze'ye tank saldırısı
İsrail'den Gazze'ye tank saldırısı
Suudi Arabistan'da Tecavüz ve Cinayet Zanlısı Adamın Başını Kesip, Çarmıha Gerdiler!
Suudi Arabistan'da Tecavüz ve Cinayet Zanlısı Adamın Başını Kesip, Çarmıha Gerdiler!
Suriye 7 yılın ardından ilk yerel seçimini yapmaya hazırlanıyor
Suriye 7 yılın ardından ilk yerel seçimini yapmaya hazırlanıyor
IMF'den Türkiye açıklaması!
IMF'den Türkiye açıklaması!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim