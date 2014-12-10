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Çin'de Yolsuzlukla Mücadele

Çin Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Liu Tienan'e ömür boyu hapis cezası verildiği bildirildi.

Çin'de Yolsuzlukla Mücadele

Çin Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Liu Tienan'e ömür boyu hapis cezası verildiği bildirildi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 09:21
Çin'de Yolsuzlukla Mücadele
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ÇİN ULUSAL REFORM VE KALKINMA KOMİSYONU ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI LİU TİENAN, ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

 Çin Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Liu Tienan'e ömür boyu hapis cezası verildiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberinde, Liu Tienan'ın "rüşvetten" suçlu bulunarak Hıbey eyaletindeki Langfang Orta Halk Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Çin Yüksek Halk Savcılığı eylül ayında, Liu Tienan'ın "rüşvet ve gücünü kötüye kullanmakla" suçlandığını açıklamış ve mahkemede, görevini kötüye kullanarak kendine ve başkalarına kazanç sağladığı savunulmuştu.

Çin'de üst düzey bir siyasetçi olan ve ülkenin en etkili ekonomi planlama organlarından birinin başkan yardımcılığını yapan Liu, bunun yanı sıra Ulusal Enerji İdaresi Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

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