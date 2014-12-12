Çin'de Uyuşturucudan 84 Bin Kişi Cezalandırıldı

Çin'de, bu yılın 10 ayında 84 bin uyuşturucu suçlusunun cezalandırıldığı bildirildi.

Şinhua ajansının Çin'in Yüksek Halk Mahkemesi'nin (SPC) açıklamasına dayandırarak verdiği haberde, bu yılın 10 ayında ülkede uyuşturucu suçuna bulaşan 84 bin kişinin hapis cezasından idama kadar çeşitli cezalara çarptırıldığı belirtildi.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi bünyesindeki 5. Ceza Mahkemesi'nin 2007-2013 arasında 433 bin 128 uyuşturucu davasına baktığı ve 471 bin 302 kişiyi cezalandırdığı ifade edildi.

Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Cou Çiang, yaptığı açıklamada, Çin'in uyuşturucu suçlarının kontrolünde hala birçok zorlukla karşılaştığını kaydederek, mahkemelere uyuşturucu suçlarına karşı merhametli olmamaları ve gençler arasında uyuşturucuya karşı bilinci artırmak amacıyla daha fazla kampanyaların düzenlenmesi çağrısında bulundu.