Çin'de savaş uçağı hava gösterisi sırasında yere çakıldı

Çin'de bir savaş uçağı hava gösterisi sırasında yere çakıldı.

Çin Merkez Televizyonu'nun yayımladığı görüntülerde, "Uçan Leopar" denilen JH-7 tipi savaş uçağı Şian kenti dışında yapılan hava gösteri sırasında burnunun üzerine dalarken, pilotun kokpitten kendisini

fırlattığı ve paraşütle yere indiği görülüyor.

Çin ordusunun güvenilir savaş uçağı olarak gösterilen iki koltuklu JH-7'den atlayan pilotun durumunun iyi olduğu bildiriliyor.

Hava gösterisinin organizatörlerinden He Hui, kazadan sonra pilotun yanı sıra yerde de ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.