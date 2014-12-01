Çin'de Sarı Alarm Verildi

ÜLKENİN KUZEY BÖLGELERİNDE TİPİ VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Çin'in kuzey bölgelerinde beklenen tipi ve kar yağışı nedeniyle sarı alarm verildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyini, özellikle Heylongciang, Cilin ve Liaoning eyaletlerini etkisi altına alması beklenen kar yağışı ve tipi nedeniyle sarı alarm verildiği belirtildi.

Kar yağışının ve tipinin etkili olması beklenen bölgelerde, halka dışarı çıkmama uyarısının yapıldığı ifade edildi.

Çin'de hava uyarı sistemi, "mavi, sarı, turuncu ve en üst düzeyde kırmızı" olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.