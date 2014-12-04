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Çin'de Organ Nakli

Çin'de idam edilen mahkumlardan organ nakli, gelecek yıl yasaklanacak.

Çin'de Organ Nakli

Çin'de idam edilen mahkumlardan organ nakli, gelecek yıl yasaklanacak.

04 Aralık 2014 Perşembe 16:51
Çin'de Organ Nakli
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İDAM EDİLEN MAHKUMLARDAN ORGAN NAKLİ YASAKLANACAK

Çin'de idam edilen mahkumlardan organ nakli, gelecek yıl yasaklanacak.

South China Morning Post gazetesinin haberinde, uzun zamandır uluslararası insan hakları örgütleri tarafından eleştirilen ve Çin'de de tartışma konusu olan idam edilen mahkumlardan organ naklinin, 2015'te yasaklanacağı belirtildi.

Çinli sağlık uzmanları, nakillerin, organlarını bağışlayan kişilerden yapılması gerektiğini ifade ederken, Çin'deki birçok organ nakli merkezinde, idam edilen mahkumlardan organ naklinin durdurulduğu vurgulandı.

Çin'de her yıl ortalama 10 bin organ nakli yapılırken, 300 bine yakın hastanın bekleme listesinde olduğu ifade edildi.

Çin'in organ bağışında dünya sıralamasında en alt seviyelerde olduğu ve ülkede her bir milyon kişiden sadece yüzde 0,6'lık kesimin organını bağışladığı kaydedildi.

Çin'de 2010-2013'te bin 448 kişi organını bağışlarken, son 10 ayda bin 500 kişinin bağış yaptığı vurgulandı.

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