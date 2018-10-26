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Çin’de kreşte bıçaklı saldırı: 14 çocuk yaralı

Çin’de kreşte bıçaklı saldırı: 14 çocuk yaralı

26 Ekim 2018 Cuma 12:22
Çin’de kreşte bıçaklı saldırı: 14 çocuk yaralı

ÇONGÇİNG'DEKİ BİR KREŞTE YAŞANAN BIÇAKLI SALDIRIDA 14 ÇOCUK YARALANDI

Çin’in Çongçing şehrinde bir saldırganın kreşteki 14 çocuğu bıçakladığı bildirildi.
Çongçing Kamu Güvenlik Bürosu Banan Bölge Ofisinin yaptığı açıklamada, Liu soyadlı 39 yaşındaki kadının kentin Banan bölgesindeki “YudongŞinşıci” adlı kreşin girişinde spor yapan 14 çocuğu bıçakla yaraladığı belirtildi.
Yaralı çocukların hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, Liu’nun kreşteki güvenlik görevlileri ve polisler tarafından yakalandığı aktarıldı.
Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bu arada, yerel basında çıkan görüntülere göre, saldırgan, polislerce götürüldüğü sırada kreş etrafında toplanan aralarında velilerin de bulunduğu grup tarafından tartaklandı.
Görüntülerde, bazı öğrencilerin kafaları sargılı şekilde ambulansa taşındığı görüldü.
Bir görgü tanığı, "saldırganın kocasıyla tartıştığını daha sonra toplumdan intikam almak için çocukları bıçakladığını" iddia etti.
 

Son Güncelleme: 26.10.2018 15:57
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