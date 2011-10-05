Çin'de Kömür Madeninde Patlama: 17 Ölü

Çin'in güneybatısında bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 17 madencinin öldüğü bildirildi.



Resmi haber ajansı Şinhua, Guizhou eyaletindeki bir madende dün meydana gelen patlama sırasında ocakta 28 işçinin bulunduğunu duyurdu.



Ajans, madenden 11 kişinin kurtarıldığını, patlamada ilk aşamada 13 işçinin hayatını kaybettiğini, daha sonra yaralılardan 3 kişinin öldüğünü, bir işçinin cesedinin de bu sabah bulunduğunu kaydetti.



Patlamanın nedeni hakkında açıklama yapılmadı. -