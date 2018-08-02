banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94543
ALTIN
197.068
DOLAR
5.0552
STERLİN
6.5995
EURO
5.8683
Çocuk yalan beyandan tutuklandı
ÇOCUK YALAN BEYANDAN TUTUKLANDI
Doğu çifti ağır cezaya sevk edildi
DOĞU ÇİFTİ AĞIR CEZAYA SEVK...
Teminatla serbest bırakıldı
TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Çin’de Keşiş Lidere Cinsel İstismar Suçlaması!

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Ulusal Siyasi Danışmanı ve Çin Budist Cemiyet Başkanı Keşiş Şüe Çıng'ın, birden fazla rahibeye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Çin’de Keşiş Lidere Cinsel İstismar Suçlaması!

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Ulusal Siyasi Danışmanı ve Çin Budist Cemiyet Başkanı Keşiş Şüe Çıng'ın, birden fazla rahibeye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:50
Çin’de Keşiş Lidere Cinsel İstismar Suçlaması!

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Ulusal Siyasi Danışmanı ve Çin Budist Cemiyet Başkanı Keşiş Şüe Çıng'ın, birden fazla rahibeye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
ÇKP’nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi haberinde, başkent Pekin’deki Longçüen Tapınağı’nın da liderliğini yürüten Keşiş Şüe’nin tapınakta idaresi altında bulunan rahibeleri zihin kontrol yöntemleriyle cinsel birlikteliğe zorladığını öne sürdü.
Haberde, Longçüen tapınağından keşiş Şı Şiençi ve Şi Şiencia’nın söz konusu olayla ilgili 95 sayfalık raporu haziran ayında ülkenin ilgili makamlarına ilettiği bilgisi yer aldı. Raporda, Keşiş Şüe’nin cinsel istismarı Budist öğretinin bir parçası diye rahibelere dikte ettiği iddiasına yer verildi.
"Longçüen Tapınağı onun etkisinin altında. Şüe Çıng, öğretileri kendi Budist İmparatorluğu’na hizmet etmesi için manipüle etti. Budist doktrinlerin değerleri uygulamalarını ve kanunları ihlal etti.” ifadelerinin yer aldığı raporda, Şüe’nin finansal problemler çektiği ve tapınağın alanını da yasa dışı yollardan genişlettiği öne sürüldü.
Raporun kopyasının ülkenin sosyal paylaşım platformu Weibo’da yayımlandığı iddia edildi.
Bununla birlikte Keşiş Şüe’den konuya ilişkin açıklama veya yorum gelmezken, Longqüen Tapınağı Weibo’dan yaptığı açıklamada, cinsel istismar iddalarını yalanlayarak, “gerçeklerin çarpıtıldığını” ve yanlış "bilgilerin yayıldığını" savundu.
Tapınak, yetkili makamları olayı soruşturmaya davet etti.
Çin Din İşleri İdaresi de konuya ilişkin "İnternette Çin Budist Cemiyeti Başkanı Şüe Çıng ile alakalı soruna ilişkin yansımaları yakından takip ediyor ve yüksek önem atfediyoruz.” açıklamasını yaparak ihbar raporundaki iddialara yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.
 

banner288
Son Güncelleme: 02.08.2018 20:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş’te Arakanlı Müslümanın hastanede organları çalındı
Bangladeş’te Arakanlı Müslümanın hastanede organları çalındı
ABD'nin tehdidine Ruslardan kritik yorum
ABD'nin tehdidine Ruslardan kritik yorum
Gözaltına alınan İsveçli aktivist İsrail'in yaptığı işkenceyi anlattı
Gözaltına alınan İsveçli aktivist İsrail'in yaptığı işkenceyi anlattı
AB, Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinden endişeli
AB, Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinden endişeli
Pakistan'da muhalefet PTI'ye karşı anlaştı
Pakistan'da muhalefet PTI'ye karşı anlaştı
BM'den Zimbabve'ye seçim sonrası itidal çağrısı
BM'den Zimbabve'ye seçim sonrası itidal çağrısı
Güney Çin Denizi İçin Müzakere Belgesi Kabul Edildi!
Güney Çin Denizi İçin Müzakere Belgesi Kabul Edildi!
Fas'ta Uçak Seferlerinde Aksamalar Devam Ediyor...
Fas'ta Uçak Seferlerinde Aksamalar Devam Ediyor...
Bosna Hersek'te Hidroelektrik Santralinde Patlama!
Bosna Hersek'te Hidroelektrik Santralinde Patlama!
ABD'den F-35 yaptırımı
ABD'den F-35 yaptırımı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim