Çin’de Keşiş Lidere Cinsel İstismar Suçlaması!

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Ulusal Siyasi Danışmanı ve Çin Budist Cemiyet Başkanı Keşiş Şüe Çıng'ın, birden fazla rahibeye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

ÇKP’nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi haberinde, başkent Pekin’deki Longçüen Tapınağı’nın da liderliğini yürüten Keşiş Şüe’nin tapınakta idaresi altında bulunan rahibeleri zihin kontrol yöntemleriyle cinsel birlikteliğe zorladığını öne sürdü.

Haberde, Longçüen tapınağından keşiş Şı Şiençi ve Şi Şiencia’nın söz konusu olayla ilgili 95 sayfalık raporu haziran ayında ülkenin ilgili makamlarına ilettiği bilgisi yer aldı. Raporda, Keşiş Şüe’nin cinsel istismarı Budist öğretinin bir parçası diye rahibelere dikte ettiği iddiasına yer verildi.

"Longçüen Tapınağı onun etkisinin altında. Şüe Çıng, öğretileri kendi Budist İmparatorluğu’na hizmet etmesi için manipüle etti. Budist doktrinlerin değerleri uygulamalarını ve kanunları ihlal etti.” ifadelerinin yer aldığı raporda, Şüe’nin finansal problemler çektiği ve tapınağın alanını da yasa dışı yollardan genişlettiği öne sürüldü.

Raporun kopyasının ülkenin sosyal paylaşım platformu Weibo’da yayımlandığı iddia edildi.

Bununla birlikte Keşiş Şüe’den konuya ilişkin açıklama veya yorum gelmezken, Longqüen Tapınağı Weibo’dan yaptığı açıklamada, cinsel istismar iddalarını yalanlayarak, “gerçeklerin çarpıtıldığını” ve yanlış "bilgilerin yayıldığını" savundu.

Tapınak, yetkili makamları olayı soruşturmaya davet etti.

Çin Din İşleri İdaresi de konuya ilişkin "İnternette Çin Budist Cemiyeti Başkanı Şüe Çıng ile alakalı soruna ilişkin yansımaları yakından takip ediyor ve yüksek önem atfediyoruz.” açıklamasını yaparak ihbar raporundaki iddialara yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.

