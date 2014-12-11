Çin'de İki Yük Gemisi Çarpıştı: 9 Kişi Kayıp

Çin'de iki yük gemisinin çarpıştıktan sonra battığı, 9 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Şinhua ajansının Çin Ulaştırma Bakanlığı Doğu Çin Denizi Kurtarma Bürosu'na dayandırarak verdiği haberde, ülkenin doğusunda Fucien eyaleti açıklarındaki Nanrı adası civarında çarpışan iki yük gemisinin battığı belirtildi.

Çarpışma sonrası suda 13 kişinin bulunduğu, bölgeden geçen bir teknenin 2 kişiyi, büro sahil güvenlik ekibinin de 2 kişiyi kurtardığı ifade edildi.

Kaybolan 9 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, gemilerin Çin'e ait olduğu kaydedildi.