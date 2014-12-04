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Çin'de İki Tren Şirketi Birleşti

Çin'in iki dev tren şirketi CSR ile CNR'nin birleştiği bildirildi.

Çin'de İki Tren Şirketi Birleşti

Çin'in iki dev tren şirketi CSR ile CNR'nin birleştiği bildirildi.

04 Aralık 2014 Perşembe 08:39
Çin'de İki Tren Şirketi Birleşti
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Çin'in iki dev tren şirketi CSR ile CNR'nin birleştiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberinde, ülkenin iki büyük tren üretici firması CSR ve CNR'nin, birleşme kapsamındaki ilk taslak planının tamamlandığı belirtildi. Çin Kamu Varlıkları, Denetim ve Yönetim Komisyonu'ndan bir yetkili, CSR ve CNR şirketlerinin birleşme taslak planının devlet konseyine sunulduğunu açıkladı.

Çin hükümetinin talebi doğrultusunda birleşmenin gerçekleştiği ifade edilirken, CSR şirketinin CNR'nin tüm hisselerini satın alacağı kaydedildi.

Öte yandan, birleşmeyle oluşacak yeni tren üretim şirketinin ''Çin Demiryolu Araçları Şirketi'' adını alacağı ve toplam değerinin 300 milyar yüen (yaklaşık 50 milyar dolar) olması beklendiği belirtildi.

İki şirket arasındaki planlanan anlaşmanın, Çin'in yüksek hızlı demiryolu ağını kolaylaştıracağı ve şirkeler arasındaki rekabeti kaldıracağı ifade edildi.

Bu yılın başında demiryolu inşasına 800 milyar yüen yatırım yapılacağı, 7 bin kilometrelik demiryolunun hizmete açılacağı ve 64 yeni projenin yapımına başlanacağı açıklamıştı. Çin'de bu yıl 64 yeni projeden 46'sı onaylandı, 14 yeni demiryolu hattı hizmete açıldı.

Anahtar Kelimeler:
Çinde İki Tren Şirketi BirleştiKıbrıs Manşet
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