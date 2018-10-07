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Çin’de Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 16 Yaralı

Çin’de Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 16 Yaralı

07 Ekim 2018 Pazar 10:58
Çin’de Bıçaklı Saldırı: 2 Ölü, 16 Yaralı

Çin’in doğusundaki Cıciang eyaletine bağlı Ningbo kentindeki bıçaklı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Ningbo yerel hükümetinin, ülkenin sosyal paylaşım sitesi Veybo’dan yaptığı açıklamada, Vang soyadlı kişinin Beylun bölgesindeki bir caddede tartıştığı kişilere saldırdığı, sonra arabasını kalabalığın üstüne sürdüğü bildirildi.

Bıçaklı saldırı ve arabanın çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 16 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Saldırganın yakalandığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Çin’in Hunan eyaletinde geçen ay SUV tipi bir aracın kalabalığın üstüne sürülmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirmiş, 44 kişi yaralanmıştı. Yetkililer olayı "kasten ve toplumdan intikam alma psikolojisiyle düzenlenmiş bir eylem” olarak açıklamıştı.
 

Son Güncelleme: 07.10.2018 14:06
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