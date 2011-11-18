Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Karaağaç’ta bu sabah av tüfeğiyle eşini öldüren Ahmet Uysal (49) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Saat 14:00’te Girne Kaza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Yargıç Melek Esendağlı, zanlı aleyhine adam öldürme, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı taşıma, tasarruf ve kullanma suçlarından 3 gün tutukluluk kararı verdi.

Cinayetin tahkikat memuru Girne Adli Şube’de görevli Polis Müfettiş Muavini Turgay Kırok mahkemede verdiği yeminli ifadede, bu sabah saat 08:30 ile 09:00 civarında, Karaağaç Pınar Sokak’taki 19 numaralı evde meydana gelen olayı anlattı.

Kırok’un ifadesine göre zanlı Ahmet Uysal, boşandığı eşi Sibel Dedecan (40) ile mal paylaşımı konusunda tartıştı ve arabasından aldığı çifte kırmalı av tüfeğiyle bir el ateş edip yaraladı. Silahın ikinci kez ateş almaması üzerine boşandığı eşini dipçikle başını ezerek öldüren zanlı, ardından Esentepe Polis Karakolu’na giderek teslim oldu.

Cinayetin ciddi bir suç olduğu ve yapılması gereken otopsi, alınması gereken bir çok ifade bulunduğunu belirten Müfettiş Muavini Turgay Kırok, mahkemeden zanlı aleyhinde 3 gün tutukluluk alınmasını talep etti.