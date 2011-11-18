Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Karaağaç’ta bu sabah av tüfeğiyle eşini öldüren Ahmet Uysal (49) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Karaağaç’ta bu sabah av tüfeğiyle eşini öldüren Ahmet Uysal (49) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

18 Kasım 2011 Cuma 16:46
Cinayet Zanlısı Tutuklandı
banner238

Karaağaç’ta bu sabah av tüfeğiyle  eşini öldüren Ahmet Uysal (49) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Saat 14:00’te Girne Kaza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada Yargıç  Melek Esendağlı, zanlı aleyhine adam öldürme, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı taşıma, tasarruf ve kullanma suçlarından 3 gün tutukluluk kararı verdi.

Cinayetin tahkikat memuru Girne Adli Şube’de görevli Polis Müfettiş Muavini Turgay Kırok mahkemede verdiği yeminli ifadede,  bu sabah saat 08:30 ile 09:00 civarında, Karaağaç Pınar Sokak’taki 19  numaralı evde meydana gelen olayı anlattı.

Kırok’un ifadesine göre zanlı Ahmet Uysal,  boşandığı eşi Sibel Dedecan (40) ile mal paylaşımı konusunda tartıştı ve arabasından aldığı çifte kırmalı av tüfeğiyle bir el ateş  edip yaraladı.  Silahın ikinci kez ateş almaması üzerine boşandığı eşini dipçikle başını ezerek öldüren zanlı, ardından Esentepe Polis Karakolu’na giderek teslim oldu.

Cinayetin ciddi bir suç olduğu ve yapılması gereken otopsi, alınması gereken bir çok ifade bulunduğunu belirten Müfettiş Muavini Turgay Kırok, mahkemeden zanlı aleyhinde 3 gün tutukluluk alınmasını talep etti.

Son Güncelleme: 18.11.2011 16:46
Anahtar Kelimeler:
MahkemeTutukluCinayetKaraağaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim