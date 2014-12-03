Cinayet İşleyip Maça Gitti!

21 Kasım’da Abdi İpekçi’de oynanan G.Saray-Kızılyıldız maçı öncesi iki taraftar arasında çıkan kavgada Sırp taraftar 25 yaşındaki Marco İvkoviç bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Güvenlik kameralarından bıçağı kullanan şahsı tespit eden polis, katil zanlısı olarak Kadri A.’yı Antalya'ya giderken gözaltına almıştı. Zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Akşam'ın haberine göre Kadri A.'nın işlediği cinayetin ardından bir süre Alkol aldığı ve soğuk kanlılıkla tribüne giderek basket maçını izlemeye devam ettiği ortaya çıktı. Yaptığı kavga sonucu yüzünden yararlanan Kadri A "Biri tekme attı gereğini yaptım" dedi.



BIÇAKLA GÖRÜNTÜSÜ VAR



730 saatlik kamera görüntüsü inceleyen polisin elde edilen verilerde arkadaşları ile mangal yapan Kadri A. kavga üzerine bıçakla İvkoviç’e doğru koşuyor. Çıkan kavgada İvkoviç’ten tekme yiyen Kadri A., bıçağı sallarken görülüyor. Bıçak darbesi alan İvkoviç 50-60 metre sonra yere düşüyor.