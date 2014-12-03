Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Cinayet İşleyip Maça Gitti!

Sırp taraftar Marko İvkoviç'in katil zanlısının cinayetin ardından tekrar salona giderek Galatasaray-Kızılyıldız maçını izlediği ortaya çıktı.

Cinayet İşleyip Maça Gitti!

Sırp taraftar Marko İvkoviç'in katil zanlısının cinayetin ardından tekrar salona giderek Galatasaray-Kızılyıldız maçını izlediği ortaya çıktı.

03 Aralık 2014 Çarşamba 08:23
Cinayet İşleyip Maça Gitti!
banner238

21 Kasım’da Abdi İpekçi’de oynanan G.Saray-Kızılyıldız maçı öncesi iki taraftar arasında çıkan kavgada Sırp taraftar 25 yaşındaki Marco İvkoviç bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Güvenlik kameralarından bıçağı kullanan şahsı tespit eden polis, katil zanlısı olarak Kadri A.’yı Antalya'ya giderken gözaltına almıştı. Zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Akşam'ın haberine göre Kadri A.'nın işlediği cinayetin ardından bir süre Alkol aldığı ve soğuk kanlılıkla tribüne giderek basket maçını izlemeye devam ettiği ortaya çıktı. Yaptığı kavga sonucu yüzünden yararlanan Kadri A "Biri tekme attı gereğini yaptım" dedi.

BIÇAKLA GÖRÜNTÜSÜ VAR

730 saatlik kamera görüntüsü inceleyen polisin elde edilen verilerde arkadaşları ile mangal yapan Kadri A. kavga üzerine bıçakla İvkoviç’e doğru koşuyor. Çıkan kavgada İvkoviç’ten tekme yiyen Kadri A., bıçağı sallarken görülüyor. Bıçak darbesi alan İvkoviç 50-60 metre sonra yere düşüyor.  

Son Güncelleme: 03.12.2014 08:25
Anahtar Kelimeler:
Cinayet Işleyip Maça GitmişMarco İvkoviçMarco İvkoviç CinayetiKıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim