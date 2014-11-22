Çin Yine Sallandı

6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMDE CAN KAYBI YA DA HASAR KONUSUNDA HENÜZ BİLGİ YOK

Pekin, 22 Kasım 14 : Çin'in güneybatısında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bulunan Ganzı Tibet Özerk Bölgesi'nin Kangding kentinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerel saatle 16.55'te meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı yerin 18 kilometre altında olduğu kaydedildi.

Depremin can ya da mal kaybına yol açıp açmadığıyla ilgili henüz bilgi bulunmuyor.

(AA/AK/FEZ)