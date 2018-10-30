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Çin Yasağa Rağmen Ozon Tabakasını İncelten Kimyasal Kullanıyor

Ankara, 30 Ekim 18 (.): Çin\'de, dünya genelinde yasaklanmış olmasına rağmen hala ozon tabakasını incelten tehlikeli bir kimyasal bileşik kullanıldığı bildirildi.

Çin Yasağa Rağmen Ozon Tabakasını İncelten Kimyasal Kullanıyor

Ankara, 30 Ekim 18 (.): Çin\'de, dünya genelinde yasaklanmış olmasına rağmen hala ozon tabakasını incelten tehlikeli bir kimyasal bileşik kullanıldığı bildirildi.

30 Ekim 2018 Salı 14:41
Çin Yasağa Rağmen Ozon Tabakasını İncelten Kimyasal Kullanıyor

Ankara, 30 Ekim 18 (.): Çin\'de, dünya genelinde yasaklanmış olmasına rağmen hala ozon tabakasını incelten tehlikeli bir kimyasal bileşik kullanıldığı bildirildi.

 

"Live Science" internet sitesinde yayımlanan çalışmada, Çin\'in doğusunun, dünyayı güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruyan ozon tabakasını aşındırdığı bilinen bir madde olan karbon tetraklorürü (CCl4) belirgin miktarda yaydığı belirtildi.

 

Avustralya, Güney Kore, İsviçre, İngiltere ve ABD\'den bilim adamları tarafından yürütülen çalışma, CCl4 de dahil olmak üzere ozon tabakasına zarar veren maddeleri tüm dünyada yasaklayan Montreal Protokolü\'ne rağmen Çin\'in zararlı kimyasal bileşeni kullanmaya devam ettiğini ve ozon tabakasına zarar veren emisyonlara neden olduğunu ortaya koydu.

 

Araştırmacılar, gazların atmosferdeki hareketini simüle eden iki modelin yanı sıra Kore Yarımadası\'nın yakınında, karadan ve havadan atmosfer konsantrasyonunu ölçen sensörlerden edinilen verileri inceledi.

 

Çalışmanın lideri Mark Lunt, "Sonuçlarımız, Doğu Asya bölgesinden karbon tetraklorür yayılımının, küresel emisyonların büyük çoğunluğundan sorumlu olduğunu gösterdi. Ve bu emisyonlar, önceki çalışmalarda belirtilenden önemli ölçüde daha büyük." dedi.

 

Lunt, Çin\'in Shandong dahil bazı bölgelerinin 2012\'den sonra, önceki yıllardan daha fazla karbon tetraklorür salımı gerçekleştirdiğini belirtti.

 

Yapılan son çalışmalar, protokole rağmen, her yıl ozon tabakasını yok eden 44 bin ton (metrik ton) zararlı madde salındığını ortaya koyarken, araştırmacılar, 2009-2016 yılları arasında bu emisyonların yaklaşık yarısının Çin\'in doğusundan geldiğini tespit etti.

 

New York Times gazetesince yaz aylarında yapılan bir araştırma da Çin\'deki fabrikaların ozon tabakasına zarar veren yasaklanmış maddeler yaydığını göstermişti.

(AA/HUR/YIL)

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