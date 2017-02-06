Çin Yapımı Büyük Yolcu Uçağı İlk Uçuşunu Yapacak

ÜLKENİN TAMAMEN YERLİ YAPIM OLAN YOLCU UÇAĞI C919, AİRBUS 320 VE BOİNG 737 İLE REKABET EDECEK

Pekin, 6 Şubat 17 : Çin'in tamamen yerli üretim büyük yolcu uçağının, bu yılın ilk yarısında ilk uçuşunu yapması bekleniyor.



Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü gazetesi, The Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC) tarafından üretilen C919 adlı büyük yolcu uçağının gerekli testleri tamamlayarak uçuşa hazır duruma geldiğini duyurdu.

COMAC yetkilisi Li Çiang, uçağın ana bileşenleri ve bağlantı parçalarını denediklerini kaydederek, C919'un testlerden başarıyla geçtiğini dile getirdi.

158-168 yolcu taşıma kapasiteli Çin yapımı yolcu uçağının, 4075 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.

Geçen yılın sonu itibariyle 21 farklı şirketten 500'ün üzerinde C919 siparişi alan COMAC, bu modelden en az 2 bin adet satmayı planlıyor.

Pekin yönetimi, C919'un halen piyasayı elinde tutan yeni nesil Boing 737 ve geliştirilmiş Airbus 320 yolcu uçakları ile rekabet etmesini hedefliyor.

Çin'in ilk yerli üretim olan bölgesel yolcu uçağı ARJ21, geçen yılın haziran ayında ticari uçuşlara başlamıştı.

(AA/AK/GÜL)