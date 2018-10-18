banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97655
ALTIN
219.687
DOLAR
5.5780
STERLİN
7.3011
EURO
6.4086
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
FECİ KAZA: 1 AĞIR YARALI
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı
Lapta’da tecavüz soruşturması
Lapta’da tecavüz soruşturması
Sokak ortasında tüfekle tehdit
Sokak ortasında tüfekle tehdit
banner282

Çin Uzaya "yapay Ay" Görevi Üstlenen Uydu Gönderecek

DEV AYNALAR TAŞIYACAK UYDULAR GÜNEŞ IŞIĞINI 24 SAAT BOYUNCA DÜNYAYA YANSITABİLECEK 

Çin Uzaya "yapay Ay" Görevi Üstlenen Uydu Gönderecek

DEV AYNALAR TAŞIYACAK UYDULAR GÜNEŞ IŞIĞINI 24 SAAT BOYUNCA DÜNYAYA YANSITABİLECEK 

18 Ekim 2018 Perşembe 14:04
Çin Uzaya

DEV AYNALAR TAŞIYACAK UYDULAR GÜNEŞ IŞIĞINI 24 SAAT BOYUNCA DÜNYAYA YANSITABİLECEK 

YAPAY AY ADLI UYDU ÇALIŞMASININ 2020\'YE KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Pekin, 18 Ekim 18 : Çin’in uzaya yapay ay görevi üstlenecek ve güneşin ışığını dünyaya yansıtacak bir uydu göndereceği bildirildi. 

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentinde geliştirilecek uydunun yapımı 2020 yılına kadar tamamlanacak ve güneşin ışığını dünyaya yansıtmak için devasa aynalar taşıyacak. 

Yapay Ay adlı uydudan üç tane üretilerek 2022’de uzaya gönderilmesi planlanıyor.  

Kentteki Sistem Bilimi Araştırma Enstitüsü Başkanı Vu Çunfıng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri araştırma çerçevesinde yapay Ay’ın yörünge ayarı, açılma ve aydınlatma gibi kontrollerinin 2020’de tamamlanacağını söyledi.

Vu, uyduya dev aynaların yerleştirileceğini ve bu uyduların 24 saat boyunca sürekli aydınlanma sağlayacağını belirtti.

Uydunun güneşten dünyaya yansıtacağı ışığın 3 bin 600 ila 6 bin 400 kilometrekarelik alanı aydınlatacağını ifade eden Vu, ışımanın yoğunluğunun Ay ışığından sekiz kat fazla parlak olmasını beklediklerini dile getirdi. 

Vu, dünyadan 500 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye yerleştirilecek yapay Ay’ın ışık yoğunluğunun ayarlanabileceğini ve insanlar tarafından gökyüzünde sadece bir yıldız şeklinde görüneceğini ifade etti. 

Söz konusu yapay Ay’ın özellikle sivil alanda kullanılacağına dikkati çeken Vu, uydunun 50 kilometrekarelik bir alanı aydınlatmak için kullanılması durumunda 1,2 milyar yüen tutarında elektrik masrafından tasarruf etme imkânı sağlayacağını ve deprem gibi doğal afetler meydana geldiğinde yeryüzünde karanlıkta kalan kör noktaları da aydınlatabileceğini belirtti. 

Çin’in haricinde Rusya da daha önce yapay Ay çalışmaları denemiş ancak teknik sorunlar nedeniyle başarı sağlayamamıştı.

(AA/RU/YIL)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'da Üst Düzey Güvenlik Toplantısına Saldırı
Afganistan'da Üst Düzey Güvenlik Toplantısına Saldırı
Londra’nın Sembolerinden Siyah Taksiler, Gelecek Yıl Parislileri Taşıyacak
Londra’nın Sembolerinden Siyah Taksiler, Gelecek Yıl Parislileri Taşıyacak
Ab Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi
Ab Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi
Bm'den İdlib'e 30 Tır İnsani Yardım
Bm'den İdlib'e 30 Tır İnsani Yardım
Endonezya'da Deprem Bölgesi Dezenfekte Ediliyor
Endonezya'da Deprem Bölgesi Dezenfekte Ediliyor
Olof Palme'nin Eşi Öldü
Olof Palme'nin Eşi Öldü
Hindistan'da Domuz Gribinden 20 Kişi Öldü
Hindistan'da Domuz Gribinden 20 Kişi Öldü
Afganistan'da Genel Seçim İçin Hazırlıklar Tamamlandı
Afganistan'da Genel Seçim İçin Hazırlıklar Tamamlandı
Tazmanya'da 58 penguen ölüsü bulundu
Tazmanya'da 58 penguen ölüsü bulundu
Kolombiya’da Eğitim Bütçesi Protestoları Sürüyor
Kolombiya’da Eğitim Bütçesi Protestoları Sürüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim