Çin Uzaktan Algılama Uyduları Fırlattı





Pekin, 26 Nisan 18 : Çin, Cuhay-1 serisine ait beş uzaktan algılama uydusu fırlattı.Şinhua ajansının haberine göre, uydular, Long March-11 (Uzun Yürüyüş) adlı tek taşıyıcı roketle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden yörüngelerine gönderildi.Zhuhai Orbita Aerospace Science and Technology Co. şirketi tarafından geliştirilen Cuhay-1 serisinin ticari amaçlı uzaktan algılama uydusu olduğu belirtilen haberde, uyduların, tarım, arazi, su kaynakları, çevre koruma ve ulaşım alanlarına yönelik veri sağlayacağı kaydedildi.Fırlatma görevinin Uzun Yürüyüş roket serisinin 272. uçuş misyonu olduğu ifade edildi.(AA/AK/ÖK)