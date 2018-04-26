Çin Uzaktan Algılama Uyduları Fırlattı

Pekin, 26 Nisan 18 : Çin, Cuhay-1 serisine ait beş uzaktan algılama uydusu fırlattı.
Şinhua ajansının haberine göre, uydular, Long March-11 (Uzun Yürüyüş) adlı tek taşıyıcı roketle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden yörüngelerine gönderildi.
Zhuhai Orbita Aerospace Science and Technology Co. şirketi tarafından geliştirilen Cuhay-1 serisinin ticari amaçlı uzaktan algılama uydusu olduğu belirtilen haberde, uyduların, tarım, arazi, su kaynakları, çevre koruma ve ulaşım alanlarına yönelik veri sağlayacağı kaydedildi.
(AA/AK/ÖK)
Şinhua ajansının haberine göre, uydular, Long March-11 (Uzun Yürüyüş) adlı tek taşıyıcı roketle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden yörüngelerine gönderildi.
Zhuhai Orbita Aerospace Science and Technology Co. şirketi tarafından geliştirilen Cuhay-1 serisinin ticari amaçlı uzaktan algılama uydusu olduğu belirtilen haberde, uyduların, tarım, arazi, su kaynakları, çevre koruma ve ulaşım alanlarına yönelik veri sağlayacağı kaydedildi.
(AA/AK/ÖK)