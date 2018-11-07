Çin Polisi İnsanların Yürüyüş Şeklinden Kimlik Tespiti Yapabiliyor

Pekin, 7 Kasım 18 : Yüz tanıma teknolojisini kullanarak tüm vatandaşlarını izlemeye başlayan Çin, artık insanları vücut şekilleri ve yürüyüş şekillerinden kimlik tespiti yapabiliyor.

Watrix şirketinin geliştirdiği "Vücut tanıma" olarak adlandırılan yeni yazılım sayesinde, Çin polisi, insanların yüzlerinin görünmeden sadece vücut şekilleri ve yürüyüş şekillerinden tanımlayabilecek.

İnsan hakları savunucularının kaygıyla karşıladığı bu teknolojinin başkent Pekin ve Şangay caddelerinde polis tarafından kullanılmaya başladığı belirtildi.

"Yüz tanımada bir kişinin yüz görüntüsünün yakın ve yüksek çözünürlükte olması gerektiğini belirten" Watrix CEO\'su Huang Yongzhen, "Bu yazılımla insanların sırtlarını kameraya dönük veya yüzü kapalıyken bile 50 metreye kadar kimlik tespiti yapıldığını" aktardı.

Yongzhen, insanların bilerek yürüyüş şeklini değiştirse de aynı şekilde tespit edileceklerini de ekledi.

(EURONEWS/FG)