Çin’in Yeni Süper Bilgisayarı Tienhı-3’ün Prototipi Hazır





Pekin, 27 Temmuz 18 (.): Çin’in yeni süper bilgisayarı Tienhı-3’ün prototipinin tamamlandığı bildirildi.Şinhua ajansının haberine göre, Tiencin kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi ve Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi ile müşterek geliştirilen prototip, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan kabul testlerini geçti.Tienhı-3’ün 2020’ye kadar operasyonel olacağı belirtilen haberde yeni bilgisayarın Tienhı-1’den 200 kat hızlı ve 100 kat daha fazla depolama alanına sahip olacağı kaydedildi.Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi Başkanı Liu Guangming, yeni nesil süper bilgisayarın ülkede bilim ve ekonomi alanlarındaki problemleri çözme konusunda yeri doldurulamaz bir teknolojiye sahip olmasının beklendiğini söyledi.Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi Uygulamalı Araştırma ve Geliştirme Bölümü Başkanı Mıng Şiangfey de yapay zeka, büyük veri, bulut ve süper bilgisayarı birbirine entegre eden yüksek performanslı hizmet platformunun, Tienhı-3 süper bilgisayarı temelinde inşa edileceğini bildirdi.Mıng, “Süper bilgisayar, meteoroloji, havacılık, deprem araştırmaları, enerji kaynaklarının keşfi, genetik mühendisliği ve büyük verinin işlenmesinde önemli rol oynayacak.” ifadelerini kullandı.Tienhı-3 süper bilgisayarına ilişkin geçen yıl yapılan açıklamada, bilgisayarın işlemcilerinden işletim sistemine kadar tamamen yerli olarak üretileceği ve saniyede bir kentilyon işlem kapasitesine sahip olacağı açıklanmıştı.Çin daha önce Tienhı-1, Tienhı-2 ve Sunway Taihulight adlı süper bilgisayarlar üretmiş ve dünyada 6 ayda bir düzenlenen en hızlı süper bilgisayarlar yarışmasında birinci gelmişti.(AA/TUĞ/HA)