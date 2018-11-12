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Çin\'in Havacılık Fuarında 21 Milyar Dolarlık Anlaşma

43 ÜLKE VE BÖLGEDEN 770 FİRMANIN KATILDIĞI FUARDA, 569 PROJE VE 239 HAVA ARACINI KAPSAYAN 21,2 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALARA İMZA ATILDI

Çin\'in Havacılık Fuarında 21 Milyar Dolarlık Anlaşma

43 ÜLKE VE BÖLGEDEN 770 FİRMANIN KATILDIĞI FUARDA, 569 PROJE VE 239 HAVA ARACINI KAPSAYAN 21,2 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALARA İMZA ATILDI

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Çin\'in Havacılık Fuarında 21 Milyar Dolarlık Anlaşma
43 ÜLKE VE BÖLGEDEN 770 FİRMANIN KATILDIĞI FUARDA, 569 PROJE VE 239 HAVA ARACINI KAPSAYAN 21,2 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMALARA İMZA ATILDI
Pekin, 12 Kasım 18 (.): Çin’in Cuhay kentinde düzenlenen havacılık fuarında yaklaşık 21,2 milyar dolar tutarında anlaşmalar imzalandı. 
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Cuhay kentinde 6-11 Kasım tarihlerinde düzenlenen Çin 12\'nci Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı\'nda, 21,2 milyar dolar tutarında anlaşmalara imza atıldı. 
Anlaşmaların 569 projeyi ve 239 hava aracını kapsadığı belirtilirken, bu konuda detaylı bilgi verilmedi.
Boeing ve Airbus da dahil 43 ülke ve bölgeden 770 firmanın katıldığı, toplam 500 bin metrekarelik alanı kaplayan fuarda, havacılık alanındaki son teknoloji ürünlerin yanı sıra Çin\'in bombardıman ve nakliye uçaklarıyla çeşitli insansız hava araçları dahil 146 hava aracı sergilendi. 
Yaklaşık 450 bin ziyaretçinin katıldığı fuar çerçevesinde Çin\'in beşinci nesil savaş uçağı J-20 de dahili silah istasyonları açık şekilde gösteri uçuşu yaptı. 
(AA/TUĞ/ŞEB)

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