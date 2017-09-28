Çin’in Diplomat Pandaları Endonezya’da

PANDALAR İÇİN 2 VETERİNER VE 8 BAKICIDAN OLUŞAN ÖZEL BİR EKİP KURULDU

Cakarta, 28 Eylül 17 : Endonezyalılar, 7 yıllık bekleyişin ardından pandalarına kavuştu.

Çin'in 60 yıldır uyguladığı "panda diplomasisi" çerçevesinde Endonezya ile bağlarını kuvvetlendirmek için hediye ettiği “Hu Çun” ve “Say Tao” adlı 2 panda, devlete ait Garuda Havayollarının Banten kentindeki kargo merkezine vardı.

Pandaları taşıyan uçak, hızlı şekilde Endonezya’ya varmak için normal güzargahını değiştirdi.

Bu arada Bogor kentindeki ülkenin en büyük açık hayvanat bahçesi TamanSafari’ye yerleştirilecek pandalar için tüm hazırlıklar da yapıldı.

Pandaların bakımı için yaklaşık 4,5 milyon ABD doları harcandı.

TamanSafari'den yapılan açıklamada, ülkede 10 yıl kalacak pandalar için tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtilerek, “Hayvanat bahçemizin dağlık bölgede olması ve serin havası pandalar için gayet uygun. Pandalara özel bir yer ve ekip hazırladık. Pandaların Çin’de eğitim görmüş 2 veteriner ve 8 bakıcıdan oluşan özel bir ekibi olacak.” ifadelerine yer verildi.

Pandaların Endonezya’ya göderilmesi, 2010'da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü etkinliklerinde gündeme gelmişti.

ÇİN'İN PANDA DİPLOMASİSİ

ABD'de 12, Japonya'da 8, Singapur'da 4, Malezya ve İspanya'da 3'er, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, Hollanda, Tayland ve Endonezya'da ikişer olmak üzere dünya genelinde Çin'in 50 diplomat pandası bulunuyor.

Diplomat pandalar, Çinlilerin diğer ülke halklarıyla gönül bağının kuvvetlenmesinde başrol oynamaya devam ediyor.

Dünyada sadece bin 600 panda kaldığı sanılıyor. Doğal ortamlarının bozulması ve doğum oranlarının azalması nedeniyle tehdit altındaki türler arasında bulunan pandaların büyük bir kısmı, Çin'in orta kesimindeki bakım merkezlerinde bulunuyor.

(AA/AK/ÖK)

