banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92102
ALTIN
211.053
DOLAR
5.4481
STERLİN
7.0350
EURO
6.1378
Kiralık araç soruşturması tamamlandı
Kiralık araç soruşturması tamamlandı
Teskol teminata bağlandı
Teskol teminata bağlandı
Denk 2 gün tutuklu kalacak
Denk 2 gün tutuklu kalacak
Amougou teminatı yerine getiremedi
Amougou teminatı yerine getiremedi
banner282
Flaş Haber
Bana iftira attılar
Kapat

Çin\'in "bekarlar Günü" Hasılatı 30,8 Milyar Dolar

ÇİN\'DE

Çin\'in "bekarlar Günü" Hasılatı 30,8 Milyar Dolar

ÇİN\'DE

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Çin\'in

ÇİN\'DE "BEKARLAR GÜNÜ" OLARAK KUTLANAN 11 KASIM\'DA, ÜLKEDEKİ
E-TİCARET FİRMALARINDAN YAPILAN ALIŞVERİŞİN TUTARI 30,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Pekin, 12 Kasım 18 (.): Çin\'de alışveriş çılgınları, "Bekarlar Günü" olarak kutlanan 11 Kasım\'da, internet üzerinden yaptıkları 213,5 milyar yuan (yaklaşık 30,8 milyar dolar) tutarındaki alışverişle geçen yılın rekorunu kırdı.

Çin\'de, e-ticaret devi Alibaba bünyesindeki Taobao ve Tmall adlı alışveriş platformlarından bir günde 30,8 milyar dolar tutarında alışveriş yapılarak yeni bir rekora imza atıldı.

Bu kapsamda Bekarlar Günü\'nün ilk dakikalarında 10 milyar yuan rekoruna (yaklaşık 1,44 milyar dolar) geçen yıl 3 dakika bir saniyede ulaşılırken, bu yıl bu rekor 2 dakika 5 saniyede kırıldı.

Geçen yıl 11 Kasım\'da 168 milyar yuan (yaklaşık 25,3 milyar dolar) olan alışveriş rekoru, bu yıl daha kısa sürede aşıldı.

ALIŞVERİŞ TUTKUNLARI 11.11\'İ BEKLİYOR

Çinliler tarafından "Çifte 11" diye de adlandırılan günde, elektronikten mobilyaya, beyaz eşyadan giyime birçok üründe yerli ve yabancı markalardan siparişler verilirken, en çok harcama yapan kentler Pekin, Şanghay, Hangzhou ve Guangzhou oldu.

Ülkedeki e-ticaret firmaları, promosyon ve özel indirim oranlarıyla müşteri çekmeye çalışırken, müşteriler de alışveriş yapmak için 11 Kasım\'ı tercih ediyor.

Banka hesaplarının Wechatpay ve Alipay gibi mobil ödeme uygulamalarına bağlanmasıyla cep telefonlarının cüzdan haline getirildiği ülkede, alışveriş çılgınları, telefon başında indirimli ürünlere akın ediyor.

Kargo firmalarının da yoğunluk yaşadığı Bekarlar Günü\'nde, müşterilerin kargolarının teslimatlarında bir aya varan gecikmeler yaşanabiliyor.

CYBER MONDAY İLE REKABET HALİNDE

Çin\'de online platformlarda alışverişin zirve yaptığı 11 Kasım, ABD\'de en çok alışverişin yapıldığı gün olan "Şükran Günü"nden sonraki ilk pazartesi günü (CyberMonday) ile rekabet halinde.

Ülkede 2017\'deki Bekarlar Günü\'nde 25,3 milyar dolar, 2016\'da ise 18,1 milyar dolarlık alışveriş yapılmıştı.

Ülkede, Alibaba Holding çatısı altındaki online alışveriş portallarında "Çifte 11 çılgın alışveriş günü" adlı kampanyanın ilki 2009\'da yapılmış ve 8 milyon dolarlık online alışveriş olmuştu.

Çin\'de internetten yapılan alışverişlerin yüzde 80\'den fazlası Alibaba sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Bekarlar Günü kutlamaları, Çin\'de 1990\'larda üniversite öğrencileri arasında kutlanan özel bir gün olarak başlamıştı.

(AA/TUĞ/FEZ)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada'dan Kaşıkçı Açıklaması
Kanada'dan Kaşıkçı Açıklaması
Dikili'deki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Dikili'deki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Hindistan'da Güvenlik Güçleri İle Maocu İsyancılar Arasında Çatışma
Hindistan'da Güvenlik Güçleri İle Maocu İsyancılar Arasında Çatışma
Sri Lanka'da Siyasi Kriz
Sri Lanka'da Siyasi Kriz
Kabil'de İntihar Saldırısını Henüz Üstlenen Olmadı
Kabil'de İntihar Saldırısını Henüz Üstlenen Olmadı
Ürdün'deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 13'e Yükseldi
Ürdün'deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 13'e Yükseldi
Kabil'de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
Kabil'de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
Nijerya'daki Kolera Salgını
Nijerya'daki Kolera Salgını
Çin'in Havacılık Fuarında 21 Milyar Dolarlık Anlaşma
Çin'in Havacılık Fuarında 21 Milyar Dolarlık Anlaşma
California'daki Yangında Çok Sayıda Ünlünün Evi Hasar Gördü
California'daki Yangında Çok Sayıda Ünlünün Evi Hasar Gördü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim