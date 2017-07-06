Çin'in Başkenti Şiddetli Yağışa Teslim

Çin'in başkenti Pekin'i etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle 3 bin 453 kişi, güvenli bölgelere yerleştirildi, bazı metro seferleri durduruldu.

PEKİN'DE YAĞIŞIN ETKİLEDİĞİ 3 BİNİ AŞKIN KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE YERLEŞTİRİLDİ

Pekin, 6 Haziran 17 (.): Çin'in başkenti Pekin'i etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle 3 bin 453 kişi, güvenli bölgelere yerleştirildi, bazı metro seferleri durduruldu.

Başkent Afet Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, yağışlardan olumsuz etkilenen 3 bin 453 kişinin güvenli bölgelere götürüldüğünü ve 100'den fazla turistik alanın ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, sel ve taşkınları önlemek için su tahliye çalışması yapıldığını söyledi.

Kentte bazı metro seferleri durdurulurken, düşen görüş mesafesi nedeniyle çok sayıda hızlı tren ve uçak seferinde gecikme ve iptaller olduğu aktarıldı.

Pekin'de şiddetli yağışın yarın sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)