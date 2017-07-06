Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Temmuz 2017 Perşembe 14:54

Çin'in Başkenti Şiddetli Yağışa Teslim

Çin'in başkenti Pekin'i etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle 3 bin 453 kişi, güvenli bölgelere yerleştirildi, bazı metro seferleri durduruldu.

Çin'in Başkenti Şiddetli Yağışa Teslim
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

PEKİN'DE YAĞIŞIN ETKİLEDİĞİ 3 BİNİ AŞKIN KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE YERLEŞTİRİLDİ

Pekin, 6 Haziran 17 (.): Çin'in başkenti Pekin'i etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle 3 bin 453 kişi, güvenli bölgelere yerleştirildi, bazı metro seferleri durduruldu.

Başkent Afet Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, yağışlardan olumsuz etkilenen 3 bin 453 kişinin güvenli bölgelere götürüldüğünü ve 100'den fazla turistik alanın ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, sel ve taşkınları önlemek için su tahliye çalışması yapıldığını söyledi.

Kentte bazı metro seferleri durdurulurken, düşen görüş mesafesi nedeniyle çok sayıda hızlı tren ve uçak seferinde gecikme ve iptaller olduğu aktarıldı.

Pekin'de şiddetli yağışın yarın sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu
Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü Toplantı" Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü...
Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı
Nobel Ödüllü Çinli Muhalif Liu Hayatını Kaybetti Nobel Ödüllü Çinli Muhalif Liu Hayatını Kaybetti
Google, Londra'da Veri Merkezi Kuracak Google, Londra'da Veri Merkezi Kuracak
ABD Başkanı Trump Paris'te ABD Başkanı Trump Paris'te
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu

Haberi Oku