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Çin’den Tayvan Ve Güney Çin Denizi Resti

ÇİN SAVUNMA BAKANI VEY FINGHI: “BİRİSİ TAYVAN’I ÇİN’DEN KOPARMAYA TEŞEBBÜS EDERSE ÇİN ORDUSU GEREKEN EYLEMLERİ HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN YAPACAKTIR“ “ÇİN, BÖLGE DIŞINDAKİ BAZILARININ, KASLARINI GEREREK SEYRÜSEFER VE NAVİGASYON SERBESTİSİ ADI ALTINDA GERİLİMLE SONUÇLANAN PROVOKASYONLAR YAPMASINA GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞI ÇIKIYOR”Pekin, 25 Ekim 18 : Çin Devlet Müşaviri ve Savunma Bakanı Vey Fınghı, Tayvan’ın Çin’den koparılması gibi bir teşebbüste bulunulması halinde ordunun her ne...

Çin’den Tayvan Ve Güney Çin Denizi Resti

ÇİN SAVUNMA BAKANI VEY FINGHI: “BİRİSİ TAYVAN’I ÇİN’DEN KOPARMAYA TEŞEBBÜS EDERSE ÇİN ORDUSU GEREKEN EYLEMLERİ HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN YAPACAKTIR“ “ÇİN, BÖLGE DIŞINDAKİ BAZILARININ, KASLARINI GEREREK SEYRÜSEFER VE NAVİGASYON SERBESTİSİ ADI ALTINDA GERİLİMLE SONUÇLANAN PROVOKASYONLAR YAPMASINA GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞI ÇIKIYOR”Pekin, 25 Ekim 18 : Çin Devlet Müşaviri ve Savunma Bakanı Vey Fınghı, Tayvan’ın Çin’den koparılması gibi bir teşebbüste bulunulması halinde ordunun her ne...

25 Ekim 2018 Perşembe 13:07
Çin’den Tayvan Ve Güney Çin Denizi Resti

ÇİN SAVUNMA BAKANI VEY FINGHI: “BİRİSİ TAYVAN’I ÇİN’DEN KOPARMAYA TEŞEBBÜS EDERSE ÇİN ORDUSU GEREKEN EYLEMLERİ HER NE PAHASINA OLURSA OLSUN YAPACAKTIR“
“ÇİN, BÖLGE DIŞINDAKİ BAZILARININ, KASLARINI GEREREK SEYRÜSEFER VE NAVİGASYON SERBESTİSİ ADI ALTINDA GERİLİMLE SONUÇLANAN PROVOKASYONLAR YAPMASINA GÜÇLÜ ŞEKİLDE KARŞI ÇIKIYOR”

Pekin, 25 Ekim 18 : Çin Devlet Müşaviri ve Savunma Bakanı Vey Fınghı, Tayvan’ın Çin’den koparılması gibi bir teşebbüste bulunulması halinde ordunun her ne pahasına olursa olsun gerekeni yapacağını söyledi.
Savunma Bakanı Vey Fınghı, başkent Pekin’de düzenlenen 8’inci Şiangşan Forumu\'nun açılışında yaptığı konuşmada, Tayvan konusunun Çin’in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini ve ulusal çıkarının bir parçası olduğunu dile getirdi. Vey, Tayvan konusunda sürekli meydan okumaların aşırı derecede tehlike taşıdığını ifade etti.
“Birisi Tayvan’ı Çin’den koparmaya teşebbüs ederse Çin ordusu gereken eylemleri her ne pahasına olursa olsun yapacaktır.” diyen Bakan Vey, ordunun ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınmaya yönelik çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını ve ülke toprağının en küçük bir parçasını bile asla terk etmeyeceğini vurguladı.
ABD\'ye ait USS Curtis Wilbur ve USS Antietam adlı savaş gemileri iki gün önce Tayvan Boğazı\'ndan geçiş yapmış, Pekin yönetimi de ABD\'ye bu konudaki endişeleri ileterek "Tek Çin" ilkesine bağlı kalmaları yönünde çağrı yapmıştı.
Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin\'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan\'a askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.
“GÜNEY ÇİN DENİZİ’NDE PROVOKASYONLARA KARŞIYIZ”
Diğer yandan, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi’ndeki inşa faaliyetlerinin egemenliğinin meşru şekilde uygulanması olduğunu savunan Vey, bu inşa faaliyetlerinin bölgeyi “askerileştirmekle alakası olmadığını” ileri sürdü.
Bakan Vey, bölge ülkelerinin konuları uygun şekilde ele almaya yetenekli olduklarının altını çizerek, "Çin, bölge dışındaki bazılarının kaslarını gererek seyrüsefer ve navigasyon serbestisi adı altında gerilimle sonuçlanan provokasyonlar yapmasına güçlü şekilde karşı çıkıyor." diye konuştu.
Çin’in savunma odaklı askeri stratejiye bağlı kaldığını ve hakimiyet kurma veya genişleme peşinde olmayacağını ifade eden Bakan Vey, ülkesinin herhangi bir silah yarışında yer almayacağını dile getirdi.
Vey, ayrıca Çin\'i iç işlerine müdahale etmekle itham eden ABD\'yi gerilim oluşturmak ve iki ilişkilere zarar vermekle eleştirdi.
GÜNEY ÇİN DENİZİ
Çin, 1947\'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80\'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya\'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkeler Çin ile egemenlik tartışmaları yaşıyor.
Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.
(AA/AK/ÖK)
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