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Çin’den Tayvan’a Bağımsızlık Uyarısı

Pekin, 16 Mayıs 18 (.): Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan adası çevresinde düzenlediği tatbikatın adadaki bağımsızlık yanlılarına

Çin’den Tayvan’a Bağımsızlık Uyarısı

Pekin, 16 Mayıs 18 (.): Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan adası çevresinde düzenlediği tatbikatın adadaki bağımsızlık yanlılarına

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:54
Çin’den Tayvan’a Bağımsızlık Uyarısı

Pekin, 16 Mayıs 18 (.): Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan adası çevresinde düzenlediği tatbikatın adadaki bağımsızlık yanlılarına "güçlü bir uyarı" niteliğinde olduğu bildirildi.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü An Fıngşang, olağan basın toplantısında, ÇHKO’nun ada etrafındaki tatbikatlarla verdiği mesajın çok açık olduğunu belirterek, tatbikatların "Tayvan bağımsızlık yanlısı güçlerine ve etkinliklerine yönelik güçlü bir uyarı" olduğunu söyledi.

Söz konusu tatbikatların Çin\'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kapasitesini ve kararlılığını gösterdiğine dikkati çeken An, adadaki bağımsızlık yanlıları için herhangi bir çıkış yolu olmadığını vurguladı.

Sözcü An, adada gerçekleşecek, herhangi bir bağımsızlık yansılı eylemi engellemek ve Çin’in ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü korumak için yeterli kararlılık, irade ve kabiliyete sahip olduklarını kaydetti.

Çin donanması geçen ay, Tayvan Boğazı\'nda gerçek mermilerin kullanıldığı bir tatbikat düzenlemiş, tatbikatın Tayvan\'ın bağımsızlığını savunanları hedef aldığı açıklanmıştı. Çin Hava Kuvvetlerine bağlı erken uyarı, keşif ve H-K6 bombardıman uçakları da yine nisan ayında Tayvan Boğazı\'nda devriye uçuşu ve tatbikat yapmıştı. 

Pekin yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin\'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan\'a askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin\'de 1949\'da Mao Zedong\'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan\'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan\'ı kurmuşlardı.

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(AA/TUĞ/ŞEB)

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