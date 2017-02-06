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06 Şubat 2017 Pazartesi 09:22

Çin'den Suriye'ye İnsani Yardım

Çin'in, Suriye'ye 16 milyon dolar değerinde iki insani yardım paketi göndereceği bildirildi.

Çin'den Suriye'ye İnsani Yardım
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PEKİN YÖNETİMİ, SURİYE'YE 16 MİLYON DOLARLIK İKİ İNSANİ YARDIM PAKETİ GÖNDERECEK

Pekin, 6 Şubat 17 : Çin'in, Suriye'ye 16 milyon dolar değerinde iki insani yardım paketi göndereceği bildirildi.

Şinhua ajansı, Çin'in Suriye Büyükelçisi Çi Çiencin ile Suriye Uluslararası İşbirliği ve Planlama Kurumu Genel Müdürü Imad Sabuni'nin Şam'da bir araya geldiğini duyurdu.

Taraflar, Pekin yönetiminin Şam rejimine insani yardım malzemesi ve proje desteği sağlamasını öngören iki anlaşmaya imza attı.

Büyükelçi Çi, 110 milyon yüen (16 milyon dolar) değerindeki iki yardım paketinin Suriye halkına dağıtılmak üzere en kısa zamanda rejime teslim edileceğini söyledi.

"2017'nin Suriye'de barışa dönüşün yılı olmasını umduklarını" ifade eden Çi, Astana'da yapılacak görüşmelerde soruna çözüm bulmak için harcanan siyasi çabalara ilişkin de iyimser olduklarını dile getirdi.     

Sabuni ise Pekin hükümeti ve Çin halkına teşekkür ederek Çin'in Suriye'ye defalarca insani yardım sağladığını anımsattı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusundan bir heyet, ağustos ayında Şam'ı ziyaret etmişti. Taraflar arasındaki görüşmelerde, Çin'in rejim güçlerine askeri personel eğitimi vermesi ve Suriye halkına insani yardımda bulunması konusunda fikir birliğine varılmıştı.

Pekin yönetimi, önceki yıl da Suriye'ye 6,18 milyon dolar değerinde insani yardım göndermişti.

(AA/AK/HA)

          

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