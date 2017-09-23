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23 Eylül 2017 Cumartesi 11:51

Çin'den Kuzey Kore'ye Petrol İhracatına Sınırlama

Çin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasakladığı ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırdığı bildirildi.

Çin'den Kuzey Kore'ye Petrol İhracatına Sınırlama
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ÇİN, BMGK KARARLARI ÇERÇEVESİNDE KUZEY KORE'DEN TEKSTİL İTHALATINI YASAKLADIĞINI VE BU ÜLKEYE PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATINI SINIRLANDIRDIĞINI DUYURDU 

Pekin, 23 Eylül 17 : Çin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasakladığı ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırdığı bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin, rafine petrol ürünlerinin Kuzey Kore'ye ihracatını sınırlandırarak, Pyongyang yönetiminden tekstil ürünleri ithal edilmesini yasakladığı belirtildi.

Petrol ürünlerinden sıvılaştırılmış doğalgazın Kuzey Kore'ye satışının kısıtlanması kararının 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, tekstil ürünleri ithalatında ise daha önce yapılan ithalat işlemlerinin tamamlanması amacıyla 10 Aralık'a kadar süre verileceği ve o tarihten sonra ithalatın tamamen durdurulacağı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu yasak ve sınırlamanın, BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım kararları çerçevesinde alındığı, 1 Ocak 2018'den itibaren Kuzey Kore'ye ihraç edilen petrol ürünlerinin de yıllık 2 milyon varil olacağı ifade edildi.

BMGK'DE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİ 

Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getirilmesi ve en büyük ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatına ambargo uygulanması kararı, iki hafta önce BMGK'de oy birliğiyle kabul edilmişti. 

BMGK, Kuzey Kore'ye petrol satışının gelecek aydan itibaren yıl sonuna kadar üç aylık sürede 500 bin varil, 2018'de ise 2 milyon varil petrol ile sınırlandırılacağını açıklamıştı.

Aynı kararla BMGK, Kuzey Kore yönetiminin 760 milyon doları bulan ve ikinci en büyük gelir kaynağını oluşturan tekstil ihracatını da yasaklamıştı.

Çin, daha önce de BMGK kararları dolayısıyla Kuzey Kore'den ülkeye kömür ithalatını durdurmuş, demir, çelik, kurşun ve deniz ürünleri ithalatını da yasaklamıştı.

(AA/AK/GÜL)

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