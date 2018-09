Çin\'den Güçlü Bm Çağrısı

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ CİNPİNG: "DÜNYA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÇOK TARAFLILIĞA VE DAHA GÜÇLÜ BİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER\'E İHTİYAÇ DUYUYOR"Pekin, 3 Eylül 18 : Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Dünya her zamankinden daha fazla çok taraflılığa ve daha güçlü bir Birleşmiş Milletler\'e (BM) ihtiyaç duyuyor." dedi.Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi, başkent Pekin\'deki Tienanmın Meydanı\'nda bulunan Büyük Halk Salonu\'nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.Şi, mevcut durumda tek taraflılığın ve ticari korumacılığın uluslararası düzene ve küresel yönetişim sistemine darbe vurduğunu belirterek, "Dünya her zamankinden daha fazla çok taraflılığa ve daha güçlü bir BM\'ye ihtiyaç duyuyor. " ifadesini kullandı.BM\'nin küresel meydan okumalara hitap edebilecek ortak kalkınma ve küresel işbirliği konusuda öncü rol oynamasını beklediklerini dile getiren Çin Devlet Başkanı Şi, Pekin yönetiminin tamamen derinlemesine reform konusunda kararlılığının değişmeyeceğini ifade etti.Şi, ayrıca tüm tarafları, ticari özgürlük ve kolaylığa bağlı kalmaları yönünde yönlendirmek için pratik eylemlere başvurmayı ve açık dünya ekonomisini inşa etmeyi arzu ettiklerini bildirdi.Afrika\'nın barış ve kalkınmasına yardım etmenin BM\'nin ahlaki sorumluluğu olduğunu belirten Çin Devlet Başkanı Şi, BM\'nin Afrika\'yı öncelik vermesi gerektiğini söyledi.BM Genel Sekreteri Guterres de çok kutuplu bir dünya kurma çabası prensibiyle BM\'nin Pekin yönetimi ile diyalog ve işbirliğini güçlendirmek istediğini ifade etti.Öte yandan, Afrika\'nın her zaman BM çalışmalarının en öncelikli konularından olduğunu dile getiren Guterres, BM\'nin kıtaya verdiği önemi göstermek için Çin-Afrika İşbirliği Forumu\'na katıldığını belirtti.(AA/AK/ÖK)