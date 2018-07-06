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Çin\'den Abd\'ye Ticaret Savaşında "misilleme" Mesajı

Pekin, 6 Temmuz 18 : Çin, ABD\'nin ithal mallarına getirdiği ilave gümrük tarifelerine

Çin\'den Abd\'ye Ticaret Savaşında "misilleme" Mesajı

Pekin, 6 Temmuz 18 : Çin, ABD\'nin ithal mallarına getirdiği ilave gümrük tarifelerine

06 Temmuz 2018 Cuma 08:36
Çin\'den Abd\'ye Ticaret Savaşında

Pekin, 6 Temmuz 18 : Çin, ABD\'nin ithal mallarına getirdiği ilave gümrük tarifelerine "misillemeyle" karşılık verileceğini bildirdi.
Çin Ticaret Bakanlığından, yeni gümrük tarifelerinin dün gece yarısı yürürlüğe girmesinin ardından yapılan açıklamada, "Çin tarafı (ticaret savaşında) ilk kurşunu atmayacağına dair söz vermiş fakat ülkesinin ve halkının temel çıkarlarını koruyacağını belirtmişti. Bu durumda bir misilleme zorunlu hale gelmiştir." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, karşılık olarak hangi adımların atılacağına dair detay verilmedi.
Pekin yönetimi, daha önce ABD\'nin açıkladığı 34 milyon dolar değerindeki teknoloji ürünlerine yönelik gümrük tarifelerine karşı ABD\'den ithal edilen 50 milyar dolarlık teknoloji ürünlerine gümrük vergisi getirebileceğini açıklamıştı.
(AA/AK/ŞEB)
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