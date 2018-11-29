Çin\'deki Bebeklerin Genetiğinin Değiştirildiği İddiası

ÇİN, BEBEKLERİN GENETİĞİNİ DEĞİŞTİRDİĞİNİ İDDİA EDEN BİLİM ADAMI HI CİENKUİ VE EKİBİNİN FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Hong Kong, 29 Kasım 18 : Çin\'de dünyada ilk kez bebeklerin genetiğini değiştirdiğini ileri süren bilim adamı Hı Cienkui ve ekibinin faaliyetleri durduruldu.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Şü Nanping, devlet televizyonu CCTV\'ye yaptığı açıklamada, "bu ay başında doğan ikiz kız bebeklerin genetiğinin değiştirilmesine yardımcı olduğu iddia edilen araştırma laboratuvarının faaliyetlerinin askıya alındığını" bildirdi.





Bakanlığın insan genetiğinde değişiklik yapılmasına kesin karşı olduğunu belirten Şü, ekibin eylemlerini "yasa dışı ve kabul edilmez" şeklinde nitelendirerek, bu konuda soruşturma başlatılması talimatı verdiğini ifade etti.Bakan Şü, konuyla ilgili önceki gün yaptığı açıklamada, genetiği değiştirilen bebek iddiasının "şok edici" olduğunu belirterek, konuya ilişkin soruşturmada ilgili kurumlarla ortak hareket ettiklerini kaydetmişti.Ülkede 2003\'te çıkarılan bir düzenlemeyle insan embriyosunda genetik değişikliğin yasaklandığını hatırlatan Şü, "Dün akşam acil bir toplantı gerçekleştirdik. Şu an önemli olan bu alandaki somut durumun ne olduğunu anlamak. Bu durumu soruşturup netleştirdikten sonra vakayı kanun ve düzenlemelere uygun şekilde ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.Şü, iddia edilen bebekler doğmuşsa bu durumun kesinlikle yasağı delmek anlamına geleceğinin altını çizmişti.BİLİM İNSANININ İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDIÇin hükümetinin 2003\'te çıkardığı düzenleme, insan embriyosu üzerinde sadece araştırma amaçlı deney yapılabileceğini ancak embriyonun büyüme süresinin 14 günü geçemeyeceğini belirtiyor.Çin\'in Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentindeki Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (SUST) görevli bilim insanı Hı, bastırılmış düşük seviyede HIV enfeksiyonu taşıyan babalardan alınan spermlerin HIV olasılığından temizlendiğini ve bu spermlerin laboratuvar ortamında yumurtayla bir araya getirilerek embriyo oluşturulduğunu iddia etmişti.Embriyolarda AIDS\'e yol açan HIV virüsünün bulaşmasını engellemek için genetik oynama yaptıklarını ifade eden Hı, embriyolardan ilk ikiz bebeğin bu ay içinde dünyaya geldiğini öne sürmüştü.Olayın ardından Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong Eyalet Sağlık Komisyonuna söz konusu iddialara yönelik soruşturma başlatması talebinde bulunmuş ve sonuçların gecikmeksizin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini bildirmişti.Hı\'nın bu iddialarını 122 Çinli bilim insanı, ortak açıklamayla "delilik" olarak değerlendirmiş, SUST\'tan yapılan açıklamada da söz konusu çalışma "şoke edici" şeklinde nitelendirilmiş ve akademik etik ve normları ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulanmıştı.İddiaların odağındaki Lulu ve Nana isimleri verilen genetiği değiştirilmiş bebeklerin ailelerinin kim olduğu ve nerede oldukları bilinmiyor.(AA/AK/FEZ)