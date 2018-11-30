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Çin\'de Yavrularını Sütle Besleyen Örümcek Türü Bulundu

LABORATUVAR ORTAMINDA YAPILAN İNCELEMEDE ANNE ÖRÜMCEKLERİN YAVRULARINI SÜTSÜ BİR MADDEYLE BESLEDİĞİ VE 40 GÜNE KADAR BAKTIĞI GÖZLEMLENDİ

Çin\'de Yavrularını Sütle Besleyen Örümcek Türü Bulundu

LABORATUVAR ORTAMINDA YAPILAN İNCELEMEDE ANNE ÖRÜMCEKLERİN YAVRULARINI SÜTSÜ BİR MADDEYLE BESLEDİĞİ VE 40 GÜNE KADAR BAKTIĞI GÖZLEMLENDİ

30 Kasım 2018 Cuma 19:07
Çin\'de Yavrularını Sütle Besleyen Örümcek Türü Bulundu

LABORATUVAR ORTAMINDA YAPILAN İNCELEMEDE ANNE ÖRÜMCEKLERİN YAVRULARINI SÜTSÜ BİR MADDEYLE BESLEDİĞİ VE 40 GÜNE KADAR BAKTIĞI GÖZLEMLENDİ

Pekin, 30 Kasım 18 : Çinli bilim insanları yavrularını sütle besleyen ve onlara olgunluk dönemine kadar bakan örümcek türü buldu.
Şinhua ajansının haberine göre, Çin Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Şişuangbanna Botanik Bahçesi\'den araştırmacılar Güney Asya\'da karıncaya benzeyen, yuvalarda yaşayan ve zıplayan "ToxeusMagnus" adlı örümcek türünü keşfetti.
Laboratuvar ortamında 19 farklı yuvada 187 örümcek yavrusu üzerinde yapılan incelemelerde, anne örümceklerin sütsü bir maddeyle yavru örümcekleri beslediği ve yavrular olgunluğa erişinceye kadar onlara baktığı tespit edildi.
Yavruların ilk 20 gün boyunca yere dökülen süte benzer maddeyi içtiği ve anne örümceğin karın bölgesindeki bir bölgeyi emdiği gözlemlendi.
Ayrıca 20 - 40 gün arasındaki yavru örümceklerin de hem avlandığı hem de anne sütüyle beslenmeye devam ettiği belirlenirken, olgunluğa erişme olan 40 günden sonra ise sadece dişilerin anne örümceklerin yanında kalabildiği, erkek yavruların ise dışlanarak yuvayı terk etmeye zorlandığı öğrenildi.
Araştırmayı yöneten Çın Çanci, çalışmanın, araştırmacıları başta omurgasız olmak üzere hayvanlar arasında ebeveynlik tarzını yeniden değerlendirmeye teşvik ettiğini söyledi.
Omurgasız hayvanlar, dünyadaki türlerin yüzde 95\'ini oluşturuyor. Araştırma ABD\'deki "Science" dergisinde yayımlandı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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