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08 Şubat 2017 Çarşamba 07:53

Çin'de Yapay Zekalı Robot İnsanları Yendi

Çin'de yapay zekalı robot, ülkedeki popüler bilgi yarışmasında insan rakiplerini yenerek birinci oldu.

Çin'de Yapay Zekalı Robot İnsanları Yendi
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BİLGİ YARIŞMASINDA ARALARINDA HARVARD MEZUNU BİR YARIŞMACININ DA BULUNDUĞU RAKİPLERİNE GALİP GELEN "WANGZAİ" BİRİNCİ OLDU

Pekin, 8 Şubat 17 : Çin'de yapay zekalı robot, ülkedeki popüler bilgi yarışmasında insan rakiplerini yenerek birinci oldu.

Çinli internet arama motoru Sogou tarafından geliştirilen "Wangzai" adlı yapay zekalı robot, "Who's Still Standing?" adlı Amerikan bilgi yarışma programının Çin versiyonu "Yizhan Daodi"ye katıldı. 

Geniş bilgi depolama kabiliyeti ve insanların mimiklerini taklit etme becerisi ile dikkatleri çeken Wangzai, aralarında Harvard Üniversitesi mezunu bir yarışmacının bulunduğu rakiplerini yenerek büyük ödülü kazandı.

Yarışmada yöneltilen soruları hızlı şekilde algılayarak anında cevaplayan Wangzai izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Robotu geliştiren teknoloji firması, Wangzai'ın bağımsız analiz, hızlı algılama ve tepki verme özellikleri sayesinde sorulara milisaniyeler içinde yanıt verebildiğini belirtti.

Ülkedeki en büyük arama motoru firması Baidu tarafından geliştirilen "Xiaodu" adlı yapay zekalı robot da geçen ay insan yüzü tanıma ve seslerini ayırt etme gibi kabiliyetlerin test edildiği bir deneyde insan rakiplerini yenmişti.

Çin'deki teknoloji firmaları, yapay zeka alanında dünyanın önde gelenleri arasında yer almak için son yıllarda yoğun çalışmalar yapıyor.

Dünya İnternet Konferansının raporuna göre, ülkedeki yapay zeka geliştirme projelerine geçen yıl 2,6 milyar dolar yatırım yapılmıştı.

(AA/AK/GUR)

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