



Pekin, 21 Kasım 18 : Çin\'de pilot olarak okutulan "yapay zekâ" dersleri gelecek yıldan itibaren okullarda seçmeli veya zorunlu ders olarak verilmeye başlanacak.Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, gelecek yıl yapay zekâ becerilerini kapsayan ders kitapları birçok okulda seçmeli ya da okulun temel müfredatının dersi olarak okutulacak.İlk ve ortaokullar için 10 seri şeklinde hazırlanan kitapların 6\'sı eğitime hazır hale getirilirken, bu kitaplarla öğrencilere bilgisayar becerileri, mühendislik, teknoloji yazarlığı gibi bilgilerin yanı sıra yapay zekâya yönelik sistematik bilgiler verilecek.Ayrıca, kitapların oluşturulmasında yardımcı olan Şıncın merkezli yapay zekâ ve robotik çalışmalar şirketi UBTECH\'in Başkan Yardımcısı Pang Cienşin, Çin hükümetinin yapay zekâ eğitimine destek vermesine rağmen bu alanda hala yeterli yetişmiş öğretmen ve öğretim kaynağı olmaması ve okullardaki müfredat eksikliği gibi zorluklarla karşılaşıldığını belirtti.Yapay zekâ üzerine kitaplar halihazırda ülkenin finans kenti Şanghay\'ın Ciading bölgesindeki bazı pilot okullarda okutuluyor.Çin Devlet Konseyi geçen yıl temmuz ayında yayınladığı 3 adımdan oluşan yol haritası ile 2030\'a kadar ülkede sivil alanlardan askeriyeye, yapay zekâ sektörünün 150 milyar dolar değerine ulaşmasını planladıklarını duyurmuş, geçen yıl yapay zekâ sektörünün değeri 28 milyar dolara çıkmıştı.(AA/RU/HA)