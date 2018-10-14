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Çin’de Sel Felaketi

ÜLKENİN GÜNEYİNDE, BİR NEHRİN TAŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE 6 BİNDEN FAZLA KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Çin’de Sel Felaketi

ÜLKENİN GÜNEYİNDE, BİR NEHRİN TAŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE 6 BİNDEN FAZLA KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

14 Ekim 2018 Pazar 07:22
Çin’de Sel Felaketi

ÜLKENİN GÜNEYİNDE, BİR NEHRİN TAŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE 6 BİNDEN FAZLA KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Pekin, 14 Ekim 18 (.): Çin’in güneyinde bir nehrin taşması sonucu gerçekleşen sel felaketi nedeniyle 6 bin 617 kişi bölgeden tahliye edildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Yünnan eyaletine bağlı Diçing Tibet Özerk İli’nden geçen Jinşa Nehri, normal seviyesinden 5 metre yükselerek sele neden oldu.

Diçing Tibet Özerk İli Su İşleri Bürosundan yapılan açıklamada, bölgeden 8 binden fazla kişinin daha tahliye edilmeyi beklediği, eyaletin Diçing dahil sel felaketinden etkilenen diğer bölgelerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

(AA/DOĞ/GÜL) 

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