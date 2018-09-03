Çin\'de Sel: 5 Ölü

YUNNAN EYALETİNDE MEYDANA GELEN SEL 5 CAN ALDI
Ankara, 3 Eylül 18 : Çin\'de aşırı yağışların neden olduğu selde 5 kişi hayatını kaybetti.
Şinhua\'nın haberine göre, Yunnan eyaletinde dün gece şiddetini artıran yağışlar sele neden oldu.
Selde en az 5 kişi hayatını kaybederken, 16 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
Birçok kentte yağışlar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
(AA/AK/ÖK)
Ankara, 3 Eylül 18 : Çin\'de aşırı yağışların neden olduğu selde 5 kişi hayatını kaybetti.
Şinhua\'nın haberine göre, Yunnan eyaletinde dün gece şiddetini artıran yağışlar sele neden oldu.
Selde en az 5 kişi hayatını kaybederken, 16 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
Birçok kentte yağışlar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
(AA/AK/ÖK)