Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2017 Salı 10:01

Çin'de Sel: 56 Ölü

Çin'in güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 56 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Çin'de Sel: 56 Ölü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Pekin, 4 Temmuz 17 : Çin'in güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 56 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Çin Sivil İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, güneydeki 11 kentte 11 milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerde en az 56 kişinin öldüğü ve kayıp 22 kişinin arandığı belirtildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle bir çok şehir sular altında kalırken, elektrik kesintileri ve ulaşımda büyük aksamalar yaşandı.

Çıngdu, Çangşa, Guangcou ve Şıncın kentlerinde uçuşların iptal edildiği, çok sayıda yolcunun havaalanlarında mahsur kaldığı ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri, ülkenin güneyinde yağışların bu hafta da sürmesinin beklendiğini kaydedildi.

(AA/ÖZ/ŞEB)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu
Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü Toplantı" Katar, ABD Ve Kuveyt'ten "İkinci Kez Üçlü...
Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı Avrupa Konseyi’nden Belçika'ya Çağrı
Nobel Ödüllü Çinli Muhalif Liu Hayatını Kaybetti Nobel Ödüllü Çinli Muhalif Liu Hayatını Kaybetti
Google, Londra'da Veri Merkezi Kuracak Google, Londra'da Veri Merkezi Kuracak
ABD Başkanı Trump Paris'te ABD Başkanı Trump Paris'te
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Vahşet! Bebeklerini Öldürüp Dondurdu

Haberi Oku