Çin’de Sağanak Heyelana Neden Oldu

SAĞANAK NEDENİYLE TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ GUANGCOU KENTİNDE172 EV YIKILDI, 7 BİN KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ
Pekin, 8 Mayıs 17 : Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde, meydana gelen heyelanlarda 172 ev yıkıldı.
China Daily’nin haberine göre, dün sabah başlayan sağanak, eyalet başkenti Guangcou'un üç bölgesinde toprak kaymasına sebep oldu.
Kentte sağanak dolayısıyla kırmızı alarm verildi, meydana gelen heyelanlarda 172 ev yıkıldı.
Yerel yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapmadı.
Kurtarma ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 7 bin kişi bölgeden tahliye edildi.
(AA/ÖZ/ŞEB)