Çin’de Sağanak Heyelana Neden Oldu

Kurtarma ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 7 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Yerel yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapmadı.

China Daily’nin haberine göre, dün sabah başlayan sağanak, eyalet başkenti Guangcou'un üç bölgesinde toprak kaymasına sebep oldu.