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07 Şubat 2017 Salı 07:49

Çin’de Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden 64 Hasta Kaçırıldı

Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinde bir psikiyatr, 64 hastasını kaçırdı.

Çin'de Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden 64 Hasta Kaçırıldı
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Pekin , 7 Şubat 17 (.): Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinde bir psikiyatr, 64 hastasını kaçırdı.

Guiyang kentindeki Guihang 300 Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi yetkilileri, psikiyatr Yang Şaoley'in hasta yakınları ve vasilere herhangi bir bilgi vermeden 64 hastasını kaçırdığını açıkladı.

Hastaların kaçırılmasının ardından aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 11 sağlık personelinin iş bıraktığı belirtildi.

Hastane yetkilileri, yaptıkları araştırmada Yang'ın daha iyi sağlık şartları vaadiyle hastaları kaçırdığını, doktor ve hemşirelerin de daha yüksek ücret için iş bıraktığını tespit etti.

Yetkililer, Yang ve söz konusu sağlık personeli hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

(AA/GÖZ/HA)

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