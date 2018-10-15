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Çin’de Maden Kazası: 5 Ölü

Pekin, 15 Ekim 18 : Çin’in güneybatısındaki bir kömür madeninde gaz sıkışması sonrasında meydana gelen matlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çin’de Maden Kazası: 5 Ölü

Pekin, 15 Ekim 18 : Çin’in güneybatısındaki bir kömür madeninde gaz sıkışması sonrasında meydana gelen matlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:29
Çin’de Maden Kazası: 5 Ölü
Pekin, 15 Ekim 18 : Çin’in güneybatısındaki bir kömür madeninde gaz sıkışması sonrasında meydana gelen matlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Çongçing kentine bağlı Çiciang bölgesinde bulunan bir kömür madeninde patlama meydana geldi. 
İşçilerin maden ocağını kapattığı sırada meydana geldiği belirtilen patlamada 5 kişi yaşamını yitirirken, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 
Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
(AA/ÖZ/ÖK)
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