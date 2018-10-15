Çin’de Maden Kazası: 5 Ölü

Pekin, 15 Ekim 18 : Çin’in güneybatısındaki bir kömür madeninde gaz sıkışması sonrasında meydana gelen matlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Pekin, 15 Ekim 18 : Çin’in güneybatısındaki bir kömür madeninde gaz sıkışması sonrasında meydana gelen matlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Çongçing kentine bağlı Çiciang bölgesinde bulunan bir kömür madeninde patlama meydana geldi.

İşçilerin maden ocağını kapattığı sırada meydana geldiği belirtilen patlamada 5 kişi yaşamını yitirirken, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

(AA/ÖZ/ÖK)

