Çin’de Maden Kazası:18 Ölü

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Hunan eyaletinin Youşien ilçesinde bulunan madende ilk bulgulara göre, gaz sızıntısının neden olduğu patlamada 18 kişi hayatını kaybetti.

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