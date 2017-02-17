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17 Şubat 2017 Cuma 11:21

Çin’de Kuş Gribi Vakaları Artıyor

Çin’de aralık ayından bu yana tespit edilen 359 kuş gribi vakasından 106’sı yaşamını yitirdi.

Çin'de Kuş Gribi Vakaları Artıyor
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ÜÇ AYDA 106 KİŞİ, H7N9 VİRÜSÜ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ


Pekin, 17 Şubat 17 (.): Çin’de aralık ayından bu yana tespit edilen 359 kuş gribi vakasından 106’sı yaşamını yitirdi.

Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komitesi, H7N9 virüsünün ülkede görülme sıklığına ilişkin yaptığı açıklamada, aralık ayından bu yana 106 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda hastanın halen tedavi gördüğünü duyurdu.

Komite, ülke genelinde aralık ayında 106 kişide rastlanan H7N9 virüsünün 20 kişinin ölümüne yol açtığını, geçen ay kuş gribine 192 kişinin yakalandığını ve bunlardan 79’unun hayatını kaybettiğini belirtti. 61 kişide kuş gribi tespit edilen bu ay ise 7 hastanın öldüğü açıklandı.

Kanatlı hayvanlardan bulaşan hastalığın, çoğunlukla ülkenin güneyindeki Sıçuan, orta kesimindeki Hunan ve doğusundaki Cıciang eyaletlerinde görüldüğüne işaret edildi.

Diğer yandan, Cıciang, Hunan, Sıçuan ve Guangdong eyaletlerinde salgın vakalarının artması üzerine kanatlı hayvan ürünlerinin ticareti yasaklandı.

Sağlık makamları, aralık ayından bu yana 359 kuş gribi vakası rapor edildiğini söyleyerek, ülkedeki yerel yönetimlere hastalığın görülmesi durumunda kanatlı hayvan ve ürünlerinin ticaretini durdurmaları uyarısı yaptı.

Uzmanlar, H7N9 virüsünün hayvandan insana geçtiğini ancak insandan insana bulaşmasının mümkün olmadığını vurguluyor. Kuş gribinin görüldüğü bölgelerde yoğun önlemler alınmasına rağmen hastalık bahar ve kış aylarında diğer aylara oranla daha hızlı salgına dönüşüyor.

Çin'de H7N9 virüsü, ilk defa Mart 2013'te görülmüştü.

(AA/GÖZ/ÖK)

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